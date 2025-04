Der Abendmarkt in Bad Ems kommt gut beim Publikum an. Zum Beginn der neuen Saison waren zahlreiche Menschen unterwegs, die sich mit anderen Besuchern zum Plausch trafen und die das Angebot der Händler erkundeten.

Warum sie hierher gekommen sind? „Weil es uns Spaß macht, das Flair eines Markts zu genießen, der immer größer wird“, antworten Marianne und Gregor Hermann. Und dazu haben sie beim Emser Abendmarkt in der Tat reichlich Gelegenheit. Bei der Premiere im Mai vergangenen Jahres mit 14 Ständen an den Start gegangen, sind es dieses Mal, zum Auftakt der zweiten Runde, bereits 34 „Marktbeschicker“ von der Weinhandlung bis zum Schmuckatelier, von der Keramikerin bis zum Feinkostladen und, um nur ein drittes Beispiel zu nennen, von der Imkerei bis zur Upcycling-Taschenherstellerin, die sich im Bad Emser Kurpark zwischen Kaiser-Wilhelm-Denkmal und Spielbank zu einer Flaniermeile aneinanderreihen. „Wir haben sogar einigen Bewerbern erstmal abgesagt, weil wir nicht so genau wussten, wie es mit dem zur Verfügung stehenden Platz ausschaut“, sagt Marktmeisterin Kerstin Fuchs, als Stadtbürgermeister Oliver Krügel und sie gemeinsam mit unserer Zeitung zu einem Presserundgang aufbrechen. „Ich denke mal, dass es im Mai oder spätestens Juni bestimmt rund 40 Stände sein werden.“

Zur Erinnerung: 2023/2024 hat die Stadtspitze mit Unterstützung des Marketing-Experten Harald Ross ein Konzept für ein neues Veranstaltungsformat erarbeitet, das wieder mehr Leben in die Innenstadt bringen soll. Der Stadtrat gab grünes Licht, und so ging er ins Rennen, der Abendmarkt, der qualitativ Hochwertiges statt Massenware von der Stange im Repertoire hat und nicht zuletzt auch den „Hintergedanken“ verfolgt, zum Abbau des Geschäfts-Leerstands beizutragen. Auch wenn sich bisher noch nichts Konkretes ergeben hat: Einige Anfragen von Geschäftstreibenden, die ihr Interesse bekundeten, sich hier niederzulassen, habe es in der Zwischenzeit gegeben, berichtet Oliver Krügel.

„Hier herrscht französisches Flair .“

Abendmarktbesucher Gregor Hermann

Vor allem aber: Sowohl bei den Standbetreibern („Es haben sich einige beworben, die wir gar nicht angeschrieben hatten“) als auch bei den Besuchern („Wir wurden mehrfach gefragt, wann’s endlich wieder losgeht“) hat der Abendmarkt offensichtlich wie die sprichwörtliche Bombe eingeschlagen. Los geht’s diesmal schon im April statt im Mai. Ganz schön mutig? Kann sein, aber nachdem beim Erstlings-Markt im Mai des vergangenen Jahres nach drei Stunden ein schweres Unwetter dem Treiben ein Ende setzte, steuert das April-Wetter seinem schlechten Ruf zum Trotz Sonnenschein und frühlingshafte Wärme zum Gelingen bei. „Hier herrscht französisches Flair“, finden Marianne Hermann und ihr Mann, der „zufälligerweise“ Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft ist und daher weiß: „In Frankreich finden solche Märkte, bei denen man Freunde trifft und das eine oder andere Gläschen trinkt, drei Mal in der Woche statt. Toll, dass es so etwas jetzt auch hier gibt.“

Wobei die „Schlagzahl“ logischerweise deutlich geringer ist: Noch bis Oktober findet der Emser Abendmarkt immer am ersten Donnerstag im Monat von 16 bis 22 Uhr statt. Den Donnerstag hat man gewählt, um anderen Veranstaltungen keine Konkurrenz zu machen – ein Ansinnen, das auch für den kulturellen Part des Spektakels gilt. „Wir laden immer mal wieder spontan Musikerinnen und Musiker ein, die Unterhaltung bieten und noch mehr Flair in das Ganze hineinbringen“, sagt Oliver Krügel. „Aber es soll keine Konzertreihe werden, die dann womöglich in Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen geht.“

Auch Angebote für Kinder sind dabei

Was ist dieses Mal neu beim Abendmarkt? Na, zum Beispiel das Kinderprogramm mit verschiedenen Spielen und Kinder-Tattoos, das die Kita St. Martin und ihr Förderverein beim Kaiser-Wilhelm-Denkmal anbieten. „Außerdem haben wir die Flächen, wo man sich hinsetzen und etwas trinken oder essen kann, erweitert“, ergänzt Marktmeisterin Kerstin Fuchs. Und: Neben zahlreichen „Wiederholungstätern“ gibt es auch einige neue Standbetreiber wie zum Beispiel den Bad Emser Weltladen, der hier seine fair gehandelten Produkte feilbietet. „Mit unserer Teilnahme möchten wir vor allem auf uns aufmerksam machen“, sagt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Ulla Jacob-Schmitt. „Wer hier an unserem Stand war und unser Angebot gesehen hat, kommt dann vielleicht auch mal in den Laden.“

Zum ersten Mal mit dabei ist auch Vera Kurth mit ihren Holzarbeiten. Sie sei über eine Anzeige auf den Markt aufmerksam geworden, erzählt die Arzbacherin und freut sich, dass sie hier ein neues Publikum für ihre mit viel Liebe zum Detail hergestellten Hobbyarbeiten gefunden hat. Viel Selbstgemachtes und individuell Angefertigtes – auf dem Emser Abendmarkt, das ist Teil des Konzepts, gibt es Dinge, die man sonst so schnell nirgends findet.