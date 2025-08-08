100 Jahre alt zu werden, davon sang bereits Johannes Heesters – und er schaffte es. Emma Hagen aus Hahnstätten ebenfalls. Wie sie die Wirren der Vertreibung nach dem Krieg und die technologischen Revolutionen der vergangenen Dekaden erlebte.

Ein ganz besonderes Wiegenfest wird heute, am 8. August, in der Seniorenresidenz Aartal in Hahnstätten gefeiert: Emma Hagen, geborene Heinz, wird 100 Jahre alt. Mit einem liebevollen Blick zurück auf ein bewegtes Jahrhundert voller Arbeit, Familie, Leidenschaft und Lebensfreude. Auf ein Jahrhundert mit all seinen Höhen, Tiefen und Umbrüchen: dem Zweiten Weltkrieg, Wiederaufbau, gesellschaftliche Wandlungen, technologische Revolutionen und persönliche Lebensetappen. Emma blickt heute stolz auf ihr Leben – und wir gratulieren von Herzen.

Von Beruf war sie Weberin﻿

Geboren wurde Emma am 8. August 1925 in Babitz bei Sternberg in der Tschechei. Sie war die erste Tochter eines Landwirts und einer Hausfrau. Ihre Schwester, die bereits verstorben ist, war sechs Jahre jünger. Emma verbrachte ihre Kindheit in Sternberg und besuchte dort bis zum Alter von 14 Jahren die Schule. Anschließend absolvierte sie ihr Pflichtjahr als Hilfe in einem Gasthaus und erlernte danach den Beruf einer Weberin – ein Beruf, den sie mit Hingabe bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ausübte.

Nach den Wirren der Vertreibung kam sie im Februar 1946 über Stationen in Fürth und Bad Schwalbach nach Rückershausen an der Aar. Dort begann ein neues Kapitel: 1947 begegnete sie dem ebenfalls heimatvertriebenen Ungarn Josef Hagen. Aus dieser Begegnung wurde eine tiefe Liebe, und am 28. August 1948 gaben sich Emma und Josef in der Kirche in Kettenbach das Ja-Wort. Die folgenden Jahre waren geprägt von Fleiß und Familienglück: Tochter Elisabeth wurde 1949 geboren, Sohn Günter folgte 1951. 1954 erfüllte sich das junge Paar einen Traum – sie bauten ihr eigenes Haus in Rückershausen.

Josef arbeitete jahrzehntelang im Unternehmen Schaefer-Kalk in Hahnstätten, während Emma das Herzstück der Familie war – und weit darüber hinaus. Denn Emma Hagen war nie nur Hausfrau und Mutter – sie war eine Frau mit offenen Augen, einem offenen Herzen und viel Unternehmungslust. Sie kegelte leidenschaftlich in gleich zwei Mannschaften, sang im örtlichen Gesangverein und tanzte begeistert mit einer Tanzgruppe. In jungen Jahren war sie fest eingebunden in die lebendige Gemeinschaft des Rückershäuser Fußballvereines, in dem ihr Josef als Aktiver dem runden Leder nachjagte.

Urenkel und Ururenkel füllen ihr Leben mit Leben﻿

Auch als die Jahre fortschritten, blieb Emma aktiv: Der Seniorenclub wurde für sie eine neue Heimat, voller Geselligkeit und Gespräche. Und auch ihre größte Leidenschaft – das Gärtnern – begleitete sie durch alle Lebensphasen. Mit Hingabe pflegte sie gleich zwei Gärten: den Hausgarten in Rückershausen sowie einen Pachtgarten in Hausen über Aar. Besonders in Erinnerung bleibt ihr grünes Wunder: Ein Kiwi-Strauch, bestellt aus einem Versandkatalog, eroberte die Fassade ihres Hauses – und bescherte ihr in einem Rekordjahr stolze 270 Kiwis. Diese außergewöhnliche Ernte fand sogar ihren Weg in die regionale Presse.

Wenn Emma dann noch Zeit fand, reiste sie gerne mit ihrem Josef – vor allem in die Berge nach Bayern oder einmal in dessen ungarische Heimat. Trotz der schweren Verluste – beide Kinder sind bereits verstorben – hat Emma ein reiches familiäres Erbe hinterlassen: Sechs Enkelkinder, sieben Urenkel und sogar ein Ururenkel füllen ihr Leben mit Leben.

Und was wünscht sich eine Hundertjährige noch? „Gesundheit – und noch einmal in den Frankfurter Palmengarten“, sagt sie mit einem Lächeln. Heute, am 8. August, wird gefeiert – im Kreise der Familie und langjähriger Freunde, in der Seniorenresidenz, in der sie seit 2016 lebt. Wer gratulieren möchte, hat dazu zwischen 10 und 11.30 Uhr Gelegenheit. Auch unsere Zeitung schickt die herzlichsten Glückwünsche nach Hahnstätten – und mögen noch viele glückliche und gesunde Momente folgen!