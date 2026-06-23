Gastro im Nassauer Hof Elz: Eine Wirtin im Wohnzimmer der Vereine 23.06.2026, 20:00 Uhr

i Seit vier Jahren ist Siriya Eufinger Gastwirtin im Nassauer Hof. Anken Bohnhorst

Seit vier Jahren ist Siriya Eufinger Gastwirtin im Nassauer Hof in Elz. Am Anfang unter Beobachtung der Kundschaft, hat sie sich zu einer Institution entwickelt - für Vereine wie Privatleute. Dabei legt sie viel Wert auf Qualität und Respekt.

Wer beim „Bast“ in Elz einkehrt, der kann gut essen und trinken, und zwar in gemütlicher Atmosphäre. Das jedenfalls verspricht Siriya Eufinger auf der Internetseite des Nassauer Hofs, wie der „Bast“ eigentlich heißt. Veränderung in Richtung Gastronomie Siriya Eufinger ist 44 Jahre alt, in Elz aufgewachsen und lebt noch immer dort.







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