Grundschulkinder werden zum Unterricht gefahren und abgeholt - So sehen Schulleiter aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Sache Elterntaxis führen oft zu Chaos in den Straßen: Das sagen Schulleiter im Rhein-Lahn-Kreis 17.10.2024, 06:00 Uhr

i Vor der Freiherr-vom-Stein-Schule in Nassau weist ein Schild darauf hin, dass dort Kinder aus dem elterlichen Auto gelassen werden können. Allerdings wird die Haltezeit teils deutlich ausgedehnt, was zu Problemen führt. Foto: Andreas Galonska Andreas Galonska

Rhein-Lahn. Der Weg zur Grundschule, das war früher keine große Sache. Mädchen und Jungen waren zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Bus und Bahn unterwegs. Heute werden die Kinder vielfach von den Eltern per Auto bis vor die Schule gefahren, was vor allem in beengten Lagen zu Schwierigkeiten führt. Unsere Zeitung hörte sich bei einigen Schulleitern im Kreis um, wie sie die Elterntaxis einschätzen.

„Die Parksituation hier am Berg ist sehr eng“, hebt Thorsten Winkes, Leiter der Freiherr-vom-Stein-Schule in Nassau, hervor. Am Bachbergweg ist allerdings ein Halteplatz für mehrere Busse vorhanden, von dort aus sind die Kleinen in wenigen Schritten im Schulgebäude.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen