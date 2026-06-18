Zweieinhalb Wochen leben Eltern mit der Ungewissheit, ob ihre Kinder heute zur Schule kommen oder nicht. Beschwerden gehen bei der zuständigen Kreisverwaltung ein. Nach Wochen tut sich endlich was.
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Wieder gibt es Ärger mit dem Schülertransport im Kreis. Zweieinhalb Wochen fuhr in Geisig (VG Bad Ems-Nassau) Richtung Nassau kein Bus. Vor allem für Eltern schulpflichtiger Kinder, die die Grundschule in Nassau besuchen, eine Katastrophe. Betroffen waren die Ortsgemeinden Geisig, Schweighausen, Dessighofen, Dornholzhausen und Oberwies.