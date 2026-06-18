Probleme bei Schülertransport Eltern ratlos: Bus in Geisig fällt über Wochen aus Marta Fröhlich 18.06.2026, 13:00 Uhr

i Die Bushaltestelle in Geisig blieb zweieinhalb Wochen lang verwaist, weil sie vom ÖPNV nicht angefahre wurde. Björn Redert

Zweieinhalb Wochen leben Eltern mit der Ungewissheit, ob ihre Kinder heute zur Schule kommen oder nicht. Beschwerden gehen bei der zuständigen Kreisverwaltung ein. Nach Wochen tut sich endlich was.

Wieder gibt es Ärger mit dem Schülertransport im Kreis. Zweieinhalb Wochen fuhr in Geisig (VG Bad Ems-Nassau) Richtung Nassau kein Bus. Vor allem für Eltern schulpflichtiger Kinder, die die Grundschule in Nassau besuchen, eine Katastrophe. Betroffen waren die Ortsgemeinden Geisig, Schweighausen, Dessighofen, Dornholzhausen und Oberwies.







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