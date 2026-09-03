„Summer Exhibition“ Elf Künstler zeigen Werke auf Schloss Schaumburg Thorsten Kunz 03.09.2026, 11:00 Uhr

i Einige der Künstler und die Kuratorinnen Greta Fay und Marie Georgi (3. und 2. von rechts) Kunz Thorsten

„Schloss Schaumburg Summer Exhibition“ heißt es noch bis Ende des Monats in Balduinstein: Wer möchte, kann hier im Schloss eine neue Ausstellung genießen – bei freiem Eintritt.

Wer den kurzen Fußmarsch vom Parkplatz hinauf zur Schaumburg bei Balduinstein nicht scheut, wird noch bis Samstag, 26. September, mit einem ganz besonderen Geschenk belohnt. Zu den Öffnungszeiten des Café Marstall (samstags von 12 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr) gibt es in den Räumlichkeiten des Schlosses die neue Ausstellung „Schloss Schaumburg Summer Exhibition“ zu sehen – bei freiem Eintritt.







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