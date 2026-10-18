E-Autos erobern den Kreis Limburg-Weilburg: Händler melden Rekordnachfrage. Preiswerte Modelle und ein florierender Gebrauchtmarkt sorgen für spürbaren Wandel.
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Im Kreis Limburg-Weilburg nimmt die Nachfrage nach Elektroautos nach Angaben der Händler spürbar zu. Besonders beliebt sind preiswerte Elektromodelle, die oft aus China kommen. Der Markt für Elektroautos boomt: Im September verfügte mehr als jedes dritte in Deutschland neu zugelassene Fahrzeug über einen Elektroantrieb – so viel wie nie zuvor.