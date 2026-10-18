Hohe Nachfrage bei Händlern
Elektroauto-Boom im Kreis Limburg-Weilburg
Immer mehr Fahrzeuge, die im Kreis Limburg-Weilburg verkauft werden, steuern eine der zahlreichen E-Ladesäulen an.
Immer mehr Fahrzeuge, die im Kreis Limburg-Weilburg verkauft werden, steuern eine der zahlreichen E-Ladesäulen an.
Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa

E-Autos erobern den Kreis Limburg-Weilburg: Händler melden Rekordnachfrage. Preiswerte Modelle und ein florierender Gebrauchtmarkt sorgen für spürbaren Wandel.

Lesezeit 3 Minuten
Im Kreis Limburg-Weilburg nimmt die Nachfrage nach Elektroautos nach Angaben der Händler spürbar zu. Besonders beliebt sind preiswerte Elektromodelle, die oft aus China kommen. Der Markt für Elektroautos boomt: Im September verfügte mehr als jedes dritte in Deutschland neu zugelassene Fahrzeug über einen Elektroantrieb – so viel wie nie zuvor.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren