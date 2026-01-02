Eisige Höhen sind Friedrich Bachs Zuhause

K2, Matterhorn, Mount Kenia: Friedrich Bach war auf diesen Gipfeln – und noch mehr. Der heute 98-Jährige lebte ein aufregendes Leben als Bergfilmer und erzählt uns seine Geschichte. Dabei sollte er eigentlich Bäcker werden.
In Katzenelnbogen in der Aarstraße 15 im Senioren Centrum wohnt Friedrich Bach. Er ist 98 Jahre alt und erzählt zur Freude seiner Mitbewohner aus seiner aktiven Arbeitszeit – zuletzt als Bergfilmer. Eine spannende und aufregende Geschichte.
Vom Bäcker zum Opernsänger
Doch der Reihe nach: Zusammen mit seiner Schwester und seinem Bruder wuchs Friedrich Bach in einem Heim auf.