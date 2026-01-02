Bergfilmer aus Leidenschaft
Eisige Höhen sind Friedrich Bachs Zuhause
Friedrich Bach kletterte auf allen Kontinenten auf die höchsten und gefährlichen Berge der Welt. Immer dabei: Seine Kamera. Heute ist der Bergfilmer 98 Jahre alt und lebt in Katzenelnbogen im Senioren Centrum – und blickt auf ein bewegtes Leben zurück.
Friedrich Bach (Archiv)

K2, Matterhorn, Mount Kenia: Friedrich Bach war auf diesen Gipfeln – und noch mehr. Der heute 98-Jährige lebte ein aufregendes Leben als Bergfilmer und erzählt uns seine Geschichte. Dabei sollte er eigentlich Bäcker werden.

Lesezeit 5 Minuten
In Katzenelnbogen in der Aarstraße 15 im Senioren Centrum wohnt Friedrich Bach. Er ist 98 Jahre alt und erzählt zur Freude seiner Mitbewohner aus seiner aktiven Arbeitszeit – zuletzt als Bergfilmer. Eine spannende und aufregende Geschichte.

Vom Bäcker zum Opernsänger

Doch der Reihe nach: Zusammen mit seiner Schwester und seinem Bruder wuchs Friedrich Bach in einem Heim auf.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-Zeitung