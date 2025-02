Handschriften-Tage in Obernhof Eintauchen in Bildsprache mittelalterlicher Werke 10.02.2025, 18:00 Uhr

i Gaby Fischer, Vorsitzende des Vereins Peregrini, freut sich auf die „Handschriften-Tage" in Obernhof Ende Mai. Bernd-Christoph Matern (Archiv)

Der gemeinnützige Verein „Peregrini“ veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die sogenannten „Handschriften-Tage“ in Obernhof. In Vorträgen vermitteln Experten ihr Wissen über mittelalterliche Werke. Dabei geht es auch um eine ganz besondere Bibel.

Was passierte eigentlich in den Klosterschreibstuben des Mittelalters? Warum wurden die Werke geschrieben? Und wie und unter welchen Bedingungen wurden sie angefertigt? Diesen und noch weiteren Fragen können Besucher bei den Arnsteiner „Handschriften-Tagen“ in Obernhof auf den Grund gehen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen