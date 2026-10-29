Nach Kritik von der FBL Einseitig gegen Rechts? SPD Lahnstein wehrt sich Tobias Lui 29.10.2026, 18:00 Uhr

i Lahnsteins Genossen suchten dieser Tage mit einem Infostand vor einem Lahnsteiner Warenhaus das Gespräch mit den Bürgern. Was ihnen aufgefallen ist: Der Ton wird rauer. Sonja Graf

Lahnsteins Genossen machten kürzlich mit bei einer Demo gegen Rechtsextreme in Koblenz. Danach kassierten sie neben einem Shitstorm in sozialen Netzwerken auch Kritik von FBL-Vize Paul Arzheimer. Dagegen wehrt sich die SPD nun mit deutlichen Worten.

Der Lahnsteiner Ortsverein der SPD sah sich nach der Teilnahme an einer Demonstration gegen Rechts in Koblenz massiven Anfeindungen in den sozialen Netzwerken ausgesetzt. Der Ortsverein musste sogar die Kommentarfunktion bei Facebook einschränken, weil die unsachlichen Kommentare überhandnahmen.







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