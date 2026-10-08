Chemieriese in Lahnstein
Einsatz bei Zschimmer & Schwarz: Ursachensuche läuft
Nach einer Verpuffung in einer Werkshalle kam es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz bei Zschimmer & Schwarz.
Nach einer Verpuffung in einer Werkshalle kam es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz bei Zschimmer & Schwarz.
Thorsten Neumann. Neumann

Wenn es bei Chemiefirmen zu Feuerwehreinsätzen kommt, geht es meist nicht um akute Brände. Oft sind es Gefahrstoffaustritte oder Verpuffungen, die den Einsatz notwendig machen. So wie im jüngsten Fall bei Zschimmer & Schwarz in Lahnstein.

Lesezeit 2 Minuten
Am frühen Mittwochabend, 7. Oktober, war die halbe Stadt Lahnstein in heller Aufregung, aufgeschreckt durch lautes Sirenengeheul und Dutzende Feuerwehrfahrzeuge, die durch Lahnstein rasten: Das Ziel war das Werksgelände von Zschimmer & Schwarz an der Ortsgrenze zu Braubach.
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