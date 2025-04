Mit dem Aktionstag Nacht der Bibliotheken sollten nun auch bundesweit Menschen auf die Angebote der Bibliotheken aufmerksam gemacht werden. Auch die Bücherei für den Einrich in Katzenelnbogen war mit dabei. Oft präsentierten sich die teilnehmenden Büchereien – in Rheinland-Pfalz waren es 130 Teilnehmende – mit einem Motto. In Katzenelnbogen merkten die Besucher, dass Kinder und Jugendliche im Vordergrund standen. So begann die Veranstaltung schon um 16 Uhr mit Rücksicht auf die jüngsten Gäste – und zwar mit einer Premiere.

„Eine Bibliothek zu verlassen, ohne Wissen zu gewinnen, Geschichten zu teilen oder Neues zu entdecken, das ist einfach unmöglich.“

Schirmherrin Elke Büdenbender über die Faszination der Bibliotheken

Das Kinderbuch-Autorinnen-Team „Lisanna“ (lisannadreams2reality.tentary.com) nahm die jungen Besucherinnen und Besucher mit auf Abenteuerreisen. Die Geschichten vermitteln wertvolle Botschaften, sind spannend und die Bilder mit ihren bunten Farben wundervoll anzusehen. Lisa las aus dem Buch „Emmas magisches Abenteuer im Regenbogenwald.“ Demnächst wird das Buch im XL-Format zu haben sein, ergänzt mit Bonusmaterial und Anleitungen, zum Beispiel zum Basteln der niedlichen, flauschigen, bunten „Plufflis“ aus dem Buch. Es gibt viel Kreatives bei den beiden Autorinnen. Gegenwärtig kümmern sie sich noch selbst um die Vermarktung ihrer Bücher in ihrem Shop, in welchem es jedoch auch digitale Produkte gibt.

Es „osterte“ schon sehr

Für die Kinder gab es einen Workshop, bei dem sie Acryl-Oster-Anhänger bemalen konnten. Olga Geihslinger aus Heidenrod-Grebenrod begeisterte dabei die Teilnehmer. Sie bezeichnet sich als „Handmade Artist“ und bietet „Urban Sketching“ an. „Noch nie davon gehört“, sagte eine Besucherin. Aber es ist ganz einfach: Mit einem Skizzenbuch ausgerüstet fährt man zu einem Ziel in die Natur oder in die Stadt und skizziert den Moment so, wie man ihn wahrnimmt. Außerdem „osterte“ es auch schon sehr! So kam eine Holzhasenkollektion von Ralf aus Wallbach zu Besuch. Mit dabei waren die Strickfrauen aus dem Einrich mit einer großen Auswahl von kuscheligen Socken in allen Größen. Der Erlös geht an die Kinderkrebshilfe. Den großen Bücherflohmarkt fanden die Besucher im Eingangsbereich der Stadthalle.

Am frühen Abend gab es dann noch eine Lesung mit Julius Mengel, einem jungen Science-Fiction-Autor aus Katzenelnbogen. Auf alle Fälle wurde den Zuhörern bei der Lesung klar, dass sie um Kinder, die so einfach im Wald herumspazieren, in Zukunft einen großen Bogen machen werden. Diese Science-Fiction-Geschichte war um einiges schauriger als die, welche er vor zwei Jahren in der Bücherei vorlas. Sein Fanclub, junge Leute allesamt, fand seinen sprachlichen Ausdruck „geschliffen“ und seine Geschichte beeindruckend. Dass es außerirdische Lebensformen, fremde Mächte und herrschsüchtige Götter im unendlichen Universum gibt, daran ließ Julius keinerlei Zweifel.

