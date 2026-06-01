Mit einem Livekommentar wurde in Katzenelnbogen ein Stummfilm von Buster Keaton begleitet. Eine außergewöhnliche Aktion, die für ein besonderes Kinoerlebnis sorgte.
Lesezeit 2 Minuten
Eine außergewöhnliche Idee hatte Matthias Frey, der sich um die Veranstaltungen „Dialog Aar-Einrich“ kümmert: Stummfilmkino! Einen Stummfilm hatten viele Besucher schon gesehen. Aber nicht in dieser Form präsentiert. Live, lyrisch und wienerisch hauchte Ralph Turnheim – wie es heißt – „als einziger Kinoerzähler im deutschen Sprachraum Klassikern ein neues Leben ein.