Stummfilm im Kino Einrich: Stummfilm mit Kommentar viel Leben eingehaucht Uschi Weidner 01.06.2026, 20:00 Uhr

i Matthias Frey als Organisator und Ralph Turnheim bereiteten dem Publikum einen wundervollen Abend. Der Wiesbadener Schauspieler entdeckte schon früh seine Vorliebe für den Film und den Stummfilm Uschi Weidner

Mit einem Livekommentar wurde in Katzenelnbogen ein Stummfilm von Buster Keaton begleitet. Eine außergewöhnliche Aktion, die für ein besonderes Kinoerlebnis sorgte.

Eine außergewöhnliche Idee hatte Matthias Frey, der sich um die Veranstaltungen „Dialog Aar-Einrich“ kümmert: Stummfilmkino! Einen Stummfilm hatten viele Besucher schon gesehen. Aber nicht in dieser Form präsentiert. Live, lyrisch und wienerisch hauchte Ralph Turnheim – wie es heißt – „als einziger Kinoerzähler im deutschen Sprachraum Klassikern ein neues Leben ein.







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