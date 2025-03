Mit dem Welterbe kann man Touristen nach Bad Ems locken, das Welterbe soll dafür deutlich sichtbar in Erscheinung treten. Im Stadtrat wurden dazu Fördermöglichkeiten vorgestellt, bei denen es auch um eine neue Städtepartnerschaft ging.

Mit gleich zwei Welterbestätten kann Bad Ems punkten, da die Stadt im Gebiet des obergermanisch-raetischen Limes liegt und außerdem zu den Great Spas of Europe, den europäischen Orten mit einer besonderen Kurbadhistorie, zählt. Im Bad Emser Stadtrat wurde nun vorgestellt, wie das Welterbe künftig besser sichtbar gemacht werden soll.

Julia Palotas, Koordinatorin für Welterbeangelegenheiten, erläuterte, dass alle elf europäischen Partner das außergewöhnliche universelle Erbe der gemeinsamen Welterbestätte bewahren und für künftige Generationen schützen werden. Es gehe dabei unter anderem darum, dass ein einheitliches Erscheinungsbild – etwa für Hinweistafeln – geschaffen werde. Die Touristik und die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde, die Stadt, das Museum, das Staatsbad und die Stabsstelle sollen gemeinschaftlich das Welterbe in Bad Ems erlebbar machen. Als ein Beispiel nannte Julia Palotas die Litfaßsäule in der Nähe des Kampe-Sprudels. „So eine historische Werbefläche sollte genutzt werden“, schlug sie vor. „Für ein Besucherzentrum in Bad Ems besteht ein großer Bedarf“, betonte Julia Palotas außerdem. Dafür wurde bereits das alte Rathaus als Standort ausgewählt.

Eigenanteil liegt bei rund 35.000 Euro

Das Vorhaben „Welterbe sichtbar machen“ soll nun mit Unterstützung des Leader-Projekts umgesetzt werden. Als Musterbeispiel für ein schon geschaffenes Welterbezentrum wurde Bath in England genannt. Die Stadt Bad Ems muss die für das Projekt anfallenden Kosten vorfinanzieren. Der Fördersatz liegt bei mindestens 65 Prozent (Basisförderung) und bei maximal 75 Prozent. Die Bruttogesamtkosten betragen 100.238,45 Euro, der Eigenanteil macht im Fall der Basisförderung 35.083,46 Euro aus.

Thomas Fischbach (SPD) fragte, ob die Förderung sicher ist. Hier müsse die Zusage abgewartet werden, dann könne das Projekt gestartet werden. Petra Spielmann (Bündnis 90/Grüne) wollte wissen, ob es beim Standort für das Zentrum im alten Rathaus bleibt, was der Fall ist. Stadtbürgermeister Oliver Krügel ergänzte, dass dazu noch eine Machbarkeitsstudie vorgelegt werden muss. Rüdiger Glodek (Bündnis 90/Grüne) begrüßte das Projekt. „Eine Förderung von 100.000 Euro reicht aber nicht weit“, merkte er an. Die Umsetzung des Projekts mit der Verwendung der Eigenmittel wurde einstimmig vom Stadtrat angenommen.

i Diese historische Litfaßsäule in der Nähe des Kampe-Sprudels soll für Informationen zum Welterbe genutzt werden. Andreas Galonska

Außerdem wurde über ein weiteres Förderprojekt gesprochen, das „City-to-City Exchange“ (Austausch von Stadt zu Stadt) heißt und bei dem das Ziel ist, dass Städte voneinander lernen können. „Hier geht es um ein einfaches und schnelles Bewerbungsverfahren“, führte Julia Palotas aus. Bei den elf Orten im Welterbe haben Bad Ems und Franzensbad in Tschechien eine vergleichbare Größe und ähnliche Strukturen. Für eine Partnerschaft muss auf tschechischer Seite Cheb als Verwaltungsort für Franzensbad mit ins Boot geholt werden. „Wo tut ein Austausch gut, wo gibt es gemeinsame Themen?“, benannte Julia Palotas zwei entscheidende Fragen. Mit Vertretern beider Städte soll es gegenseitige Besuche mit bis zu vier Personen geben. Die Kosten dafür werden mit rund 4600 Euro kalkuliert, die Eigenmittel sollen sich auf 400 Euro belaufen.

Auf Interesse stieß die Einführung eines Stadtgutscheins mit dem Namen Zmyle, der in Nassau und in Nastätten bereits im Einsatz ist. Die Käufer der Stadtgutscheine können diese mit einem Wert, den der Kunde aussucht, auf einem Onlineportal digital oder bei den Akzeptanz- und Verkaufsstellen erwerben. Der Gutschein kann auch beim Kauf von Waren- oder Dienstleistungen eingelöst werden. Zmyle wird als ein Full-Service-Dienstleister für Gutscheinsysteme bezeichnet. Bodo Wieseler (FDP) machte seine grundsätzliche Zurückhaltung zu solchen Gutscheinen deutlich. Inge Beisel (SPD) fragte, ob sich daran nur spezielle Geschäfte beteiligen. „Keiner ist dazu verpflichtet, wir müssen dafür werben“, entgegnete Oliver Krügel. Der Vorschlag wurde einstimmig bei zwei Enthaltungen angenommen.