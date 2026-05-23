Fehlendes Bohrgerät Eingestürzte Aarmauer in Diez: Reparatur verzögert sich Johannes Koenig 23.05.2026, 14:00 Uhr

i Die eingestürzte Mauer am Ernst-Scheuern-Platz wird schon wieder, wie auch die daneben liegende historische Aartreppe, durch Büsche überwuchert. Johannes Koenig

Seit ein paar Wochen wird am Aarufer neben dem Marktplatz in Diez fleißig gebaut. Aber bei der eingestürzten Ufermauer direkt gegenüber tut sich noch nichts.

Ein Flussabschnitt, zwei Baustellen und zwei Zuständigkeiten: Darauf wies jüngst die Diezer Stadtbürgermeisterin, Anette Wick, hin. „ An der Aarbrücke am Neuen Markt beginnen endlich die Erd- und Mauerarbeiten für unser LEADER-gefördertes Projekt ,Inwertsetzung der historischen Aartreppe’“, verkündete sie auf der Internetseite der Stadt.







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