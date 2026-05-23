Fehlendes Bohrgerät
Eingestürzte Aarmauer in Diez: Reparatur verzögert sich
Die eingestürzte Mauer am Ernst-Scheuern-Platz wird schon wieder, wie auch die daneben liegende historische Aartreppe, durch Büs
Die eingestürzte Mauer am Ernst-Scheuern-Platz wird schon wieder, wie auch die daneben liegende historische Aartreppe, durch Büsche überwuchert.
Johannes Koenig

Seit ein paar Wochen wird am Aarufer neben dem Marktplatz in Diez fleißig gebaut. Aber bei der eingestürzten Ufermauer direkt gegenüber tut sich noch nichts.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Flussabschnitt, zwei Baustellen und zwei Zuständigkeiten: Darauf wies jüngst die Diezer Stadtbürgermeisterin, Anette Wick, hin. „ An der Aarbrücke am Neuen Markt beginnen endlich die Erd- und Mauerarbeiten für unser LEADER-gefördertes Projekt ,Inwertsetzung der historischen Aartreppe’“, verkündete sie auf der Internetseite der Stadt.

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