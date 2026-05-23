Seit ein paar Wochen wird am Aarufer neben dem Marktplatz in Diez fleißig gebaut. Aber bei der eingestürzten Ufermauer direkt gegenüber tut sich noch nichts.
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Ein Flussabschnitt, zwei Baustellen und zwei Zuständigkeiten: Darauf wies jüngst die Diezer Stadtbürgermeisterin, Anette Wick, hin. „ An der Aarbrücke am Neuen Markt beginnen endlich die Erd- und Mauerarbeiten für unser LEADER-gefördertes Projekt ,Inwertsetzung der historischen Aartreppe’“, verkündete sie auf der Internetseite der Stadt.