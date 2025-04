Fairer Handel zielt darauf ab, Produzenten in Entwicklungsländern gerechte Preise und bessere Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. In Lahnstein setzt sich ein Verein seit Jahrzehnten erfolgreich dafür ein.

Seit 1991 bietet der Verein „Arbeitsgemeinschaft Eine Welt“ Produkte aus fairem Handel in Lahnstein an. Auch in Zukunft soll dies so sein – auch wenn auf den Verein Veränderungen zukommen. Eine ist – wir berichteten bereits – ist der notwendige Umzug des Eine-Welt-Ladens in der Fühmesserstraße. Hier gibt es gute Nachrichten, der Mietvertrag ist unterschrieben. Auch was die Umsätze angeht, zeigt sich Hans Rothenbücher, Vorsitzender und „Motor“ der Arbeitsgemeinschaft Eine Welt, zufrieden, wie bei der Mitgliederversammlung deutlich wurde.

Dort stand, wie sollte es anders sein, der Umzug in ein neues Ladenlokal im Mittelpunkt. Schließlich war die Frühmesserstraße genau 34 Jahre lang das Zuhause der Arbeitsgemeinschaft, dort boten 19 ehrenamtliche Helfer (14 weibliche und fünf männliche) an sechs Tagen in der Woche fair gehandelte Waren an. Aufgrund bautechnischer Mängel müssen die Räumlichkeiten aufgegeben werden. Glücklicherweise hat sich in unmittelbarer Nähe, nämlich in der Adolfstraße 44, zeitnah die Möglichkeit ergeben, ein neues Ladenlokal zu beziehen, sodass der Weltladen auch in Zukunft fairen Handel in Lahnstein betreiben kann.

„Das Ladenteam hofft, dass der Eine-Welt-Laden auch in Zukunft eine beliebte Einkaufsstätte für fairen Handel bleibt und von der Kundschaft gut angenommen wird.“

Hans Rothenbücher

Bis zur Eröffnung der neuen Räume ist noch ein organisatorischer Kraftakt der Verantwortlichen zu bewältigen, „aber bis Anfang beziehungsweise Mitte Mai dürfte es zu schaffen sein“, erklärt Hans Rothenbücher. „Das Ladenteam hofft, dass der Eine-Welt-Laden auch in Zukunft eine beliebte Einkaufsstätte für fairen Handel bleibt und von der Kundschaft gut angenommen wird.“

Einen anderen Schwerpunkt der Mitgliederversammlung bildeten die Berichte des Vorstandes. Rothenbücher gab einen Überblick über die Veranstaltungen und Aktionen des vergangenen Jahres, ging dabei unter anderem auf die erfolgreiche Mangoaktion im Mai ein, „bei der wir durch Verkauf und Spenden 1580 Euro einnehmen konnten und dieses Geld an Schulprojekte in Burkina Faso überweisen konnten“. Die neue Aktion beginnt am 10. Mai.

Rückblick auf ein bewegtes Jahr, das mit Schwierigkeiten begann

Weitere Aktionen, bei denen der Eine-Welt-Laden im Vorjahr vertreten war: Das Jubiläum des Kindergartens St. Barbara, die „lange Tafel“ im Jugendkulturzentrum, Weihnachtsmärkte im Pfarrzentrum und in den Altenheimen der Caritas und Pro Seniore. „Ein Höhepunkt war sicherlich im September die faire Woche“, so Rothenbücher. Im Oktober lud man gemeinsam mit Kolping St. Barbara und der Stadt zur Multivisionsshow zum Thema „Schokolade fair naschen“ ein. Dort konnte gleichzeitig das zehnjährige Jubiläum der Stadtschokolade gefeiert werden, von der bis heute über 13.300 Tafeln über den Ladentisch gegangen sind.

Bernhard Kilbinger, Verantwortlicher für die Organisation des Ladens, dankte allen Ehrenamtlern für ihre Tätigkeit. Nach einer Umsatzdelle im ersten Halbjahr 2024 (wahrscheinlich wegen der Brückensperrung) waren die Zahlen im zweiten Halbjahr besser, insbesondere im November und Dezember. Neben den Erlösen aus dem Tagesgeschäft verzeichnet der Laden noch andere Einnahmequellen, zum Beispiel durch zahlreiche Vereine und Unternehmen.

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Projekte unterstützt

Kassiererin Brunhilde Knöll erläuterte die finanzielle Situation, wobei zu unterscheiden ist zwischen dem ideellen Bereich (Verein) und dem wirtschaftlichen Bereich (Laden). Durch die Beiträge der Mitglieder (zurzeit 58) und Spenden von Einzelpersonen konnten Projekte in Höhe von 2210 Euro gefördert werden. In diesem Jahr, so beschlossen es die Mitglieder nun, werden folgende Projekte gefördert: Aktion Sterntaler (1500 Euro), Arcoverde (1500 Euro), Los Masis (500 Euro) und Kolping International (440 Euro). Zum Abschluss der Veranstaltung gab es noch einen Ausblick auf die „Faire Woche“, die am 19. September stattfindet. In der nächsten Multivisionsshow am 29. Oktober geht es um Ostafrika.