Arbeitsgemeinschaft Eine Welt Eine-Welt-Laden in Lahnstein sucht neues Zuhause 21.01.2025, 18:00 Uhr

i Der Eine-Welt-Laden befindet sich von Tag eins an in der Frühmesserstraße. Nun wird ein neues Ladenlokal gesucht. Tobias Lui

Die Arbeitsgemeinschaft Eine Welt setzt sich für eine zukunftsorientierte globale Entwicklung ein, die auf den Prinzipien von sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit, Demokratie und Partizipation beruht. Auch in Lahnstein.

Der Eine-Welt-Laden in der Frühmesserstraße ist eine echte Institution in Lahnstein: Bereits seit dem 8. März 1991 – also seit fast 34 Jahren – bietet der Verein „Arbeitsgemeinschaft Eine Welt“ hier Produkte aus fairem Handel an. Hans Rothenbücher, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Eine Welt, ist Motor des Vereins, und zieht eine zufriedenstellende Bilanz für das Jahr 2024.

