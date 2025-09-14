Als er seine Leidenschaft entdeckte, war Stefan Hahl 15 Jahre alt. Der Sohn einer musikbegeisterten Familie aus dem rheinland-pfälzischen Worms griff zum ersten Mal zu einer Gitarre – und war berührt und begeistert. Nicht nur von Gitarrenmusik, sondern auch von dem Instrument. Für ihn stand fest: Er wollte Gitarrenbauer werden. Der Weg dorthin war lang, aber lohnend. Seit rund 30 Jahren betreibt der heute 61-jährige Gitarrenbaumeister eine eigene Werkstatt in Mudershausen.

Ein falscher Handgriff kann das Instrument verderben

Dass es schwierig werden würde, einen Ausbildungsplatz als Gitarrenbauer zu finden, erfuhr Hahl früh. Das sei „so gut wie unmöglich“, wurde ihm erklärt. Er suchte weiter, bewarb sich deutschlandweit von Hamburg bis München, stellte sich auf Musikmessen und Fachausstellungen vor und kassierte eine Absage nach der anderen, bis er den Zupfinstrumentenbauer Henning Doderer traf. Das war 1988, Stefan Hahl war 23 und begann eine Lehre in Doderers Betrieb in der Nähe von Idstein. Seine Werkbank stand neben der seines Meisters, und besser hätte die Ausbildung nicht sein können, sagt Hahl. „Im ersten Jahr habe ich nur Hälse gebaut, im zweiten nur Korpusse.“

Was nach überschaubarer Tätigkeit klingt, ist indes filigranes Kunsthandwerk. Ein falscher Handgriff oder Material, das sich anders verhält als beabsichtigt, kann das Instrument verderben. Das Zusammenspiel von Präzision, Kreativität und exaktem Timing bei der Herstellung müssen stimmen. Nach der zweijährigen Ausbildung war das handwerkliche Fundament gelegt, sagt Hahl. Er zog weiter, sammelte Erfahrungen und Routine bei anderen Unternehmen. Etwa bei einem Gitarrenbauer, der große Stückzahlen produzierte, bei einer Firma, die auf die Herstellung von Konzertgitarren spezialisiert war, oder bei einem Betrieb, in dem er nach seiner Meisterprüfung die Werkstattleitung übernahm und sich mit der Weiterentwicklung von Modellen befasste.

Gut abgelagerte Edelhölzer

Nebenher begann er, selbstständig Aufträge zu übernehmen. Denn Hahl hatte während seiner Lehrjahre nicht nur Fachwissen angehäuft und sein Fingerspitzengefühl für den taillierten Gitarrenkörper intensiviert. Er hatte auch Holzbestände anderer Instrumentenbauer aufgekauft. Weichholz wie kanadische Zeder oder Alpenfichte, die für die Gitarrendecke, also die Oberseite, benötigt werden, Nussbaum und Ebenholz sowie Ahorn, Palisander und Mahagoni für den Korpus und den Gitarrenhals. Die Edelhölzer müssen abgelagert sein, so der Fachmann. Einige Hölzer, die er in einem klimatisierten Raum untergebracht hat, lagerten seit mehr als 60 Jahren, Öle und Harze sind heraus getrocknet. Wird dieser langwierige Prozess nicht eingehalten, so könnte die 2,5 bis 3 Millimeter dicke Decke reißen oder dem Zug nicht standhalten, der durch die Saiten auf das Holz übertragen wird.

Material war da, Werkzeuge und Maschinen auch, und reichlich Platz für seine Werkstatt hatte er ebenfalls in seinem Haus am Ortsrand von Mudershausen. „Als ich Aufträge für ein Vierteljahr hatte, habe ich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt“, sagt der Gitarrenbaumeister. Das war 1996, Stefan Hahl war 31 Jahre alt, und um es zurückhaltend auszudrücken: Die Auftragslage hat sich seither nicht verschlechtert. Er baut Konzertgitarren, Steelstring-, Flattop-, Archtop- und Gipsystyle-Gitarren. Jedes Instrument ist ein Unikat, das in individueller Einzelfertigung von ihm gebaut wird. Das dauert. Vom ersten Gespräch mit einem potenziellen Kunden, von dessen erstem Ausprobieren von Hahls Ausstellungsinstrumenten bis zur Fertigstellung der Gitarre liegen zwei bis drei Jahre und zwischen 120 und 250 Arbeitsstunden.

Namenszug des Meisters auf jedem Gitarrenhals

Ist das passende Holz gefunden, müssen Ober- und Unterseite der Gitarre zugeschnitten und zur Stabilisierung mit Leisten versehen werden, die Zarge, das Korpus betonende hölzerne Verbindungsstück, muss gewässert und über einem heißen Eisen gebogen, die Randeinlage verarbeitet werden. Danach wird der Hals in den Korpus eingesetzt, das Griffbrett aufgeleimt und mit Bünden bestückt. Jeder Gitarrenhals ist mit dem geschwungenen Namenszug des Meisters versehen. Anschließend wird das Instrument lackiert, poliert und die Saiten werden aufgezogen. Alles ist Handarbeit und individuell, und das hat seinen Preis. „Wer sich eine Gitarre bauen lässt, der weiß ein kunstvolles Musikinstrument zu schätzen“, sagt Stefan Hahl, der auch hochwertige Gitarren repariert.

Seine Kunden reisen aus der ganzen Welt an, probieren aus, lassen sich beraten und sich ihr persönliches Instrument bauen. Und wenn der Besitzer dann nach einem Jahr anruft und sagt, die Gitarre klinge immer besser, dann ist Stefan Hahl zufrieden mit seiner Arbeit – und mit seiner Entscheidung, sein Leben seit vielen Jahren seiner Leidenschaft gewidmet zu haben.

Für weitere Informationen steht Gitarrenbaumeister Stefan Hahl zur Verfügung: www.hahl-guitars.com