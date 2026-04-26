Neues Musical Eine Geschichte über Willkür, Wut und Widerstand Ulrike Bletzer 26.04.2026, 18:00 Uhr

i Die blinde Lisa (Liv Marit Müller, links) ist froh, dass sie einen Job an der Hotel-Rezeption bekommen hat. Die leitende Hotelangestellte Mrs. Brewster (Eléni Fox) schikaniert sie nach Strich und Faden, ändert sich aber später zum Positiven hin. Bletzer Ulrike

Viel Sozialkritik kommt das neue Stück der Musical-AG des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums (WHG) St. Goarshausen daher. Es basiert auf einem Song.

Großer Einsatz, mindestens genauso großer Erfolg – so oder so ähnlich ließe sich die diesjährige Aufführung der Musical-AG des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums (WHG) St. Goarshausen zusammenfassen. Direkt nach den Herbstferien sei die AG mit ihrem neuen Stück an den Start gegangen und habe wöchentlich geprobt, bevor sie sich kurz vor der Premiere bei einer intensiven Musicalfreizeit den letzten Schliff holte, so die Mutter einer der ...







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