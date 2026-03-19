Nicht genehmigter Lärmschutz
Eine Containerwand sorgt in Diez für Ärger
Die Gartenidylle der Eheleute Voigt, die sich gegen diese ungenehmigte Containerwand wehrt. Blick aus dem Ersten Stockwerk ihres
Die Gartenidylle der Eheleute Voigt, die sich gegen diese ungenehmigte Containerwand wehrt. Blick aus dem Ersten Stockwerk ihres Einfamilienhauses im Basaltring.
Dieter Fluck

Stellen Sie sich vor, man stellt direkt neben Ihren Garten riesige Container auf. Und zwar mehrere übereinander. Auf einmal ist die Aussicht dahin, und man starrt auf eine Wand. Das erhitzt nun die Gemüter in Diez.

Lesezeit 2 Minuten
Als Gerhard und Angelika Voigt 2012 ihr Haus im Basaltring in Diez an der Grenze zur Limburger Gemarkung kauften, war für sie die Welt noch in Ordnung. „Wir wussten, dass der Recyclingbetrieb der Firma Schuy in der Nähe ist. Das war für uns kein Makel“, sagen die Eheleute.

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