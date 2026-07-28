Weitere Einsatzdetails bekannt
Eindrücke nach dem Brand in der Heidestraße in Diez
Am Sonntag war der beschädigte Bungalow in der Heidestraße in Diez weitgehend verlassen. Der Eigentümer scheint aber fest entsch
Am Sonntag war der beschädigte Bungalow in der Heidestraße in Diez weitgehend verlassen. Der Eigentümer scheint aber fest entschlossen, das Gebäude eigenhändig wieder aufzubauen.
Johannes Koenig

Nach dem Brand des Bungalows in der Heidestraße in Diez am Freitagnachmittag sind inzwischen weitere Details rund um den Einsatz bekannt geworden.

Lesezeit 2 Minuten
Wenige Tage nach dem Bungalowbrand wirkt das Grundstück in der Heidestraße ruhig und verlassen. Dabei waren dort am Freitag rund 50 Feuerwehrleute insgesamt sechs Stunden lang mit Löscharbeiten beschäftigt. Ausgebrochen war das Feuer um 11.50 Uhr. „Gegen 18 Uhr waren wir dann fertig“, erzählt der Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Diez, Sebastian Kuhmann.
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