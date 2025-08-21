„Vielen Dank für die netten Gespräche“, sagte Ortsbürgermeister Lutz Zaun zum Schluss – was insgesamt gesehen zwar passend war, mit Blick auf das eine oder andere Detail aber doch irgendwie ein bisschen lustig klang. Denn bei besagten netten Gesprächen in der Nieverner Lahnstraße ging es stellenweise ziemlich lebhaft zu.

Im Fokus: der Bauzaun, der sich seit Kurzem auf Höhe des Parkplatzes am Denkmal befindet und den Zugang zur Lahn – oder genauer gesagt zu der dortigen in die Lahn führenden Treppe – verwehrt. In seiner Sitzung im Juni hatte der Nieverner Ortsgemeinderat beschlossen, ihn aufstellen zu lassen – und damit eine Entscheidung getroffen, die bei einigen Bürgern auf beträchtliches Unverständnis stößt.

i Es war eine mehr oder weniger spontane "Bürgerversammlung" auf der Straße, an der insgesamt rund 25 Personen teilnahmen. Peter Bingel (2. von rechts) hatte das Treffen initiiert. Ortsbürgermeister Lutz Zaun (3. von rechts) erläuterte, warum der Bauzaun aus Sicht der Ortsgemeinde notwendig ist. Bletzer Ulrike

Für den Nieverner Peter Beisel war dies Anlass genug, neben unserer Zeitung auch etliche Einwohner der Lahngemeinde zu einem Vor-Ort-Termin einzuladen. Mit eingeklinkt hatten sich neben Ortschef Lutz Zaun zudem einige Ratsmitglieder. Insgesamt bekundeten rund 25 Personen mit ihrer Teilnahme an dieser „Bürgerversammlung auf der Straße“ ihr Interesse an dem Thema. Die Lahn sei an der inzwischen nicht mehr zugänglichen Stelle für zahlreiche Zwecke – zum Wassersporttreiben und Schwimmen, aber zum Beispiel auch als Wasserstelle für Ehrenamtler, die die Blumen im Ort gießen – genutzt worden, verdeutlichte Peter Beisel, der eine moderierende Rolle übernahm, und fügte hinzu: „Was das Aufstellen des Bauzauns betrifft, hat den Menschen vor allem die Kommunikation gefehlt.“

Man habe die Maßnahme sehr wohl kommuniziert, entgegnete Lutz Zaun und betonte, man bedaure, dass der Zaun das Freizeitverhalten von Nieverner Bürgern einschränke. Das Problem sind in den Augen der Ortsgemeinde die auswärtigen Besucher, die vor allem an den Wochenenden, aber auch unter der Woche auf dem Parkplatz am Ehrendenkmal ihre Autos und zum Teil, obwohl nicht zulässig, auch ihre Wohnmobile abstellen. Auch die umliegenden Straßen sind betroffen. Zudem stellen die Betreffenden Campingstühle und anderes auf dem Parkplatz auf, was zusätzlich Parkraum für die Anwohner wegnimmt.

i Das Corpus delicti: Dieser auf Beschluss des Nieverner Ortsgemeinderats aufgestellte Bauzaun versperrt seit einigen Wochen den Zugang zu der Treppe, die in die Lahn führt. Bletzer Ulrike

Und, davon wusste vor allem Jens Kewitz als Eigentümer des direkt gegenüberliegenden Hotels Lahneck zu berichten: „Die Parkfläche wird dafür genutzt, mit lautstarken Kompressoren SUP-Boards, Luftmatratzen und Schwimminseln aufzupumpen. Das bedeutet pro SUP 15 bis 20 Minuten anhaltendes Dröhnen im mittel- bis hochfrequenten Bereich. Dazu kommt manchmal noch der Lärm von Musikboxen und ferngesteuerten Booten.“ Schon oft habe er mit den betreffenden Personen gesprochen, so Kewitz: „Dann zeigen sich die meisten zwar einsichtig. Aber insgesamt gesehen löst das das Problem natürlich nicht.“

Auch ein am Parkplatz aufgestelltes Schild der Ortsgemeinde, das die Nutzung von Kompressoren verbietet, führt nur teilweise zum Ziel. Ausreichend viele Kontrollen durch das Ordnungsamt sind aus personellen Gründen nicht leistbar. Es sei aber rechtswidrig, den Zugang zur Lahn abzusperren, gab ein Teilnehmer zu bedenken: „Das ist eine Bundeswasserstraße, und in die darf jeder reingehen.“

Ortsgemeinde duldete „kostenlose Badeanstalt“

Das Problem sei die Kombination aus Parkplatz und direktem Zugang zum Fluss, erwiderte Zaun: „Das Wasserschifffahrtsamt hat der Ortsgemeinde die Fläche per Pachtvertrag als öffentlichen Parkplatz zur Verfügung gestellt. Das heißt auch, dass hier ausschließlich diese Nutzung erlaubt ist.“ Man habe das regelwidrige Verhalten, das seit der Corona-Zeit in den Sommermonaten zu beobachten sei und sich seither verfestigt habe (die Rede war unter anderem von einer „kostenlosen öffentlichen Badeanstalt“), eine ganze Zeit lang geduldet, schickte der Ortsbürgermeister hinterher: „Was wir dabei nicht beachtet haben, ist, dass wir als Ortsgemeinde – zum Beispiel, wenn jemand auf dem Wasser verunglückt – in der Haftung sind.“

Klar ist auch: Durch den Zaun hat sich der „Betrieb“ ein Stück weit weiter flussabwärts auf den sogenannten „Badeplatz“ verlagert. „Dort rutscht man aber aus. Hier ist der wesentlich bessere Zugang zum Wasser“, bemängelte ein Teilnehmer. Wie bereits angedeutet: Auch wenn die Diskussion insgesamt gesehen harmonisch verlief, spiegelten etliche mit Nachdruck geäußerte Statements wider, dass die Situation einiges an Zündstoff birgt. Hier eine kleine Auswahl: „Wir müssen uns schon einig darin sein, ob wir noch Gäste in Nievern haben wollen oder ob wir uns abschotten wollen.“ – „Es ist nicht mehr möglich, in Nievern gefahrlos ins Wasser zu kommen.“ – „Sag mir, wo mein Sohn mit seinem Schlauchboot in Zukunft noch in die Lahn kann.“ – „Ich bin angemotzt worden, ich hätte den Zaun weggerissen.“

Das Thema sei aus zwei Gründen hochgekocht, gab der Nieverner Jürgen Jachtenfuchs zu bedenken: „Erstens weil die Leute jahrzehntelang an dieser Stelle in die Lahn gegangen sind und sich jetzt plötzlich mit einem Verbot konfrontiert sehen, und zweitens wegen des Zustands der Lahnanlagen.“ Zu den Kritikpunkten zählt hier unter anderem die Verschmutzung durch nicht entsorgten Müll und Hundekot.

„Habt ihr denn das Kommunizieren verlernt?“

Eine Anwohnerin ist verärgert über die Maßnahme

Es seien insgesamt einfach zu viele Verbote, betonte eine Teilnehmerin, die sich damit nicht zuletzt auf das vor Kurzem von der Ortsgemeinde erlassene Parkverbot in der Lahnstraße bezog: „Habt ihr denn das Kommunizieren verlernt?“. Er sei mit der Sache deshalb nicht groß an die Öffentlichkeit gegangen, weil es sich um eine spezielle Nieverner Angelegenheit handle, sagte Lutz Zaun. Allerdings: Ähnliche Probleme gibt es auch in anderen Lahngemeinden, etwa in Dausenau und Obernhof. Ob auch von dort Anzeigen beim Ordnungsamt eingehen würden, wurde dessen in Nievern wohnhafter Leiter Lars Hilgert, der ebenfalls an dem Treffen teilnahm, gefragt. „So massiv wie hier ist es nirgends“, antwortete er.

Man müsse versuchen, das Problem auf Verbandsgemeinde-Ebene zu lösen, betonte der Erste Beigeordnete Peter Nörtershäuser und berichtete, die Ortsgemeinde sei über mehrere Jahre hinweg mit dem Problem ergebnislos an sämtliche Behörden herangetreten. „Ich gebe zu: Wir haben vieles ausprobiert, und nicht alles war richtig“, so Nörtershäuser, der klarstellte: „Der Bauzaun ist sicherlich nicht schön, aber bis wir eine zufriedenstellende Lösung gefunden haben, leider notwendig.“

Eine Menge Gesprächsstoff also. Eine der interessantesten Anregungen kam von Jürgen Jachtenfuchs: „Ich schlage vor, dass die Ortsgemeinde, auch um andere Themen zu besprechen, einmal jährlich eine Bürgerversammlung durchführt“, sagte er. Ortsbürgermeister Lutz Zaun zeigte sich offen dafür.