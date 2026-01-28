Tragödie in Lahnstein
Ein Teamplayer fürs Leben: Ein Nachruf auf Stefan Vogel
Seine Familie und der Fußball prägten das Leben von Stefan Vogel. Am Wochenende starb er im Alter von 55 Jahren.
Rene Hemmersbach/SV Braubach

Stefan Vogel war für seine Familie, seine Freunde und seinen Verein ein verlässlicher Mensch. Der 55-jährige Fußballer brach bei einem Turnier plötzlich zusammen und starb. Zurück bleiben Erinnerungen an einen Teamplayer – auf dem Platz und im Leben.

Für seine Familie und seine Freunde war Stefan Vogel immer da: verlässlich, hilfsbereit, ein Optimist, mit dem man sich nicht streiten konnte. Dass der 55-jährige Ehemann und Vater zweier Kinder am Wochenende unerwartet starb, hat nicht nur seine Familie, sondern auch seine Mannschaft tief erschüttert.

