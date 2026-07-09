B274 aktuell voll gesperrt Ein Schwerverletzter bei Unfall in Oelsberg Daniel Rühle 09.07.2026, 16:31 Uhr

i Die Polizei hat derzeit die B274 zwischen Bogel und Nastätten wegen eines schweren Verkehrsunfalls gesperrt. Marcus Führer/dpa. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Auf der B274 zwischen Bogel und Nastätten hat es am Donnerstag um 16 Uhr gekracht: Wie die Polizei mitteilt, gibt es zumindest einen Schwerverletzten nach dem Unfall. Die Bundesstraße ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Lkw ist es am Donnerstag, 9. Juli, gegen 16 Uhr auf der B274 zwischen Bogel und Nastätten in Höhe der Gemeinde Oelsberg gekommen. Die Fahrbahn ist aktuell in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, teilt die Polizei in ihrer Erstmeldung mit.







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