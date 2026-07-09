B274 aktuell voll gesperrt
Ein Schwerverletzter bei Unfall in Oelsberg
Die Polizei hat derzeit die B274 zwischen Bogel und Nastätten wegen eines schweren Verkehrsunfalls gesperrt.
Die Polizei hat derzeit die B274 zwischen Bogel und Nastätten wegen eines schweren Verkehrsunfalls gesperrt.
Marcus Führer/dpa. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Auf der B274 zwischen Bogel und Nastätten hat es am Donnerstag um 16 Uhr gekracht: Wie die Polizei mitteilt, gibt es zumindest einen Schwerverletzten nach dem Unfall. Die Bundesstraße ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Lkw ist es am Donnerstag, 9. Juli, gegen 16 Uhr auf der B274 zwischen Bogel und Nastätten in Höhe der Gemeinde Oelsberg gekommen. Die Fahrbahn ist aktuell in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, teilt die Polizei in ihrer Erstmeldung mit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren