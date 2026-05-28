Meinung zur Bürgermeisterwahl
Ein Schlag ins Gesicht für Ehrenamtswillige
Mira Zwick
Mira Zwick
Jens Weber

Seit 14 Monaten hat die Loreleystadt keinen Bürgermeister, nun gibt es einen möglichen Kandidaten. Doch der Rat gibt ihm keine Chance, sich zu beweisen, sondern bietet ihm eine Probezeit als Dritter Beigeordneter.

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Seit über einem Jahr ist das Bürgermeisteramt in St. Goarshausen verwaist. Immer wieder wurde über die große Last geklagt, die auf den Schultern der Beigeordneten ruht, immer wieder kam es zu Eskapaden in der Verwaltung. Dass nun kein Bürgermeister gewählt wurde, ist auf verschiedenen Ebenen höchst problematisch.

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