Verfahren am Landgericht Ein Racheakt? Anklage nach Schüssen auf Auto in Diez Stefan Dickmann 08.10.2025, 20:00 Uhr

i Nach einer Verfolgungsjagd mit Schüssen auf ein Auto, die sich im Mai in Limburg und Diez zugetragen haben soll, wird nun Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben. Friso Gentsch/dpa. picture alliance / dpa

Zwei Männer sollen im Mai in Diez nah an der Stadtgrenze von Limburg einen Mann verfolgt und auf sein Auto geschossen haben. Nun wurde Anklage erhoben, der Prozess naht. Das Opfer soll aber ebenfalls kein Heiliger gewesen sein. Ein Racheakt?

Schüsse mitten in der Nacht in Diez, nicht weit von der Stadtgrenze zu Limburg entfernt: Es war ein Großeinsatz der rheinland-pfälzischen Polizei am 25. Mai 2025. Um kurz vor Mitternacht soll es dort zu einem Schusswechsel gekommen sein: Zwei Deutsche, 52 und 38 Jahre alt, sollen mit ihren Autos einen Mann verfolgt und auf ihn geschossen haben, der mit dem Auto vor ihnen floh.







