Ein neues Leitungsteam mit vielen bekannten Gesichtern

Eine Redaktion ist etwas, das in der Regel geräuschlos funktioniert. Kolleginnen und Kollegen recherchieren Themen, bereiten sie journalistisch auf und veröffentlichen sie. So ist es auch Tag für Tag in unseren Lokalausgaben von Rhein-Lahn-Zeitung und Rhein-Hunsrück-Zeitung. Selten geht es nach außen hin sichtbar um unsere internen Abläufe, aber mit dem Monatswechsel hat es Veränderungen in den Lokalausgaben von Rhein-Hunsrück-Zeitung und Rhein-Lahn-Zeitung gegeben, die in unserem internen Sprachgebrauch den Redaktionsverbund Mittelrhein bilden, über die wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, ins Bild setzen möchten.

Denn dass die Leitung eines solchen Verbunds wechselt, kommt nicht so häufig vor. Und in diesem Fall geht es noch ein bisschen weiter. Aber der Reihe nach: Zum November hat Hilko Röttgers seinen Posten als neuer Redaktionsleiter des Verbunds Mittelrhein angetreten. War er bislang als Chefreporter schwerpunktmäßig im Kreis Neuwied im Einsatz, leitet er künftig das Team, das sich vom Flughafen Hahn bis zum Limburger Dom Tag für Tag darum kümmert, Sie in zwei Ausgaben mit Neuigkeiten aus der Region zu versorgen. Hilko Röttgers ist ein erfahrener Lokaljournalist und Rechercheur und wird diese Fertigkeiten nun in neuer Funktion einbringen.

Unterstützung von erfahrenen Kräften

Unterstützt wird er dabei von Hans Georg Egenolf , der den Staffelstab der Redaktionsleitung auf eigenen Wunsch an Hilko Röttgers weitergibt, seine lokaljournalistische Erfahrung aber weiter in der Einheit einbringt, indem er im Leitungsteam die Rolle des Nachrichtenchefs übernimmt, eine wichtige steuernde Funktion in der Themensetzung. Charlotte Krämer-Schick , die diese Aufgabe bislang innehatte, ist ihrem Wunsch entsprechend künftig wieder als Reporterin im Einsatz.

Komplettiert wird die neue Führungsspitze des Redaktionsverbunds Mittelrhein von zwei Chefreportern, die in ihrer Aufgabe zwar neu sind, in ihren Heimatausgaben aber keineswegs. Marta Fröhlich kümmert sich als Chefreporterin schwerpunktmäßig um Themen im Rhein-Lahn-Kreis, Philipp Lauer übernimmt diese Funktion im Rhein-Hunsrück-Kreis. Und beim Thema Buga, das für die Region in den kommenden Jahren über den Rhein hinweg von zentraler Bedeutung sein wird, laufen ohnehin alle Fäden zusammen. Beide kennen die Region bestens und wissen, wie den Menschen am Mittelrhein, in Hunsrück, Taunus und Westerwald ticken.

i Sie treten in den Ruhestand, dennoch werden Thomas Torkler (links) und Michael Stoll auch weiterhin journalistisch tätig sein. Jens Weber

Es ist also Bewegung in der Redaktionsmannschaft. Ausgelöst hat sie auch, dass sich zwei erfahrene Kollegen in den Ruhestand verabschiedet haben. Doch wer Michael Stoll und Thomas Torkler kennt, der weiß, dass beide den Journalismus derart im Blut haben, dass sie mit dem Wechsel in den Rentenstand nicht aufhören werden, die Welt da draußen mit den Augen des Reporters zu betrachten. Sie werden also weiterhin als Autoren in unserer Zeitung eine Rolle spielen, worüber wir uns sehr freuen.