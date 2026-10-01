Seit Anfang August ist mit Mona Merz eine neue Pfarrerin in Hahnstätten-Kaltenholzhausen im Einsatz. Nun steht ihre Ordination im Rahmen eines Festgottesdienstes an.
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Es ist ein kleiner Moment, der viel über Mona Merz und ihren Start in Hahnstätten erzählt: Auf dem Heideberg steht sie gemeinsam mit Kindern an der neuen Waldkugelbahn und bringt die erste Kugel ins Rollen. Kein klassischer Gottesdienst, keine Predigt, kein Kirchenraum – und doch genau der Ort, an dem die neue Pfarrerin Kirche versteht: mitten im Leben, im Gespräch mit Menschen und dort, wo Gemeinschaft entsteht.