Neue Pfarrerin im Einsatz Ein neues Gesicht für die Kirche an der Aar Rolf-Peter Kahl 01.10.2026, 12:00 Uhr

i Mona Merz ist die neue Pfarrerin in der Kirchengemeinde Hahnstätten-Kaltenholzhausen. Christiane Heinz, Kirchengemeinde. Christiane Heinz Kirchengemeinde

Seit Anfang August ist mit Mona Merz eine neue Pfarrerin in Hahnstätten-Kaltenholzhausen im Einsatz. Nun steht ihre Ordination im Rahmen eines Festgottesdienstes an.

Es ist ein kleiner Moment, der viel über Mona Merz und ihren Start in Hahnstätten erzählt: Auf dem Heideberg steht sie gemeinsam mit Kindern an der neuen Waldkugelbahn und bringt die erste Kugel ins Rollen. Kein klassischer Gottesdienst, keine Predigt, kein Kirchenraum – und doch genau der Ort, an dem die neue Pfarrerin Kirche versteht: mitten im Leben, im Gespräch mit Menschen und dort, wo Gemeinschaft entsteht.







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