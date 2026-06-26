Konzert auf der Loreley
Ein Moment des Kontrollverlusts bei brütender Hitze
Geschafft: Nach einem nervenaufreibenden Warten in der brütenden Hitze in der Schlange vor den Einlasstoren begeisterte Sarah Co
Geschafft: Nach einem nervenaufreibenden Warten in der brütenden Hitze in der Schlange vor den Einlasstoren begeisterte Sarah Connor auf der Loreley-Bühne.
Jörg Niebergall

Das Konzert von Sarah Connor auf der Loreley-Bühne war eine große Sommerparty. Doch was sich im Vorfeld des Konzerts vor den Toren abspielte, wirft einige Fragen auf. Unser Redakteur Christian Kunst berichtet über einen Moment des Kontrollverlusts.

Lesezeit 4 Minuten
Es gibt diese Momente im Leben, wenn Du völlig unerwartet einen Kontrollverlust erlebst – nicht den eigenen, sondern einen, den andere verschuldet haben. Am Samstag vor einer Woche, als Tausende Fans vor den Toren der Loreley-Bühne auf den Einlass zu dem Konzert von Sarah Connor warteten, gab es diesen Moment.

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