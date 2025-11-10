Ein Markt für Kreatives lockt nach Holzappel

Wenn 43 Aussteller in der Esterauhalle in Holzappel ihre kreativen Waren ausstellen, dann ist wieder Kreativmarkt. Organisiert von Frauen aus dem Ort gibt es Lederwaren, Bilder oder Gestricktes – der Erlös wird für den guten Zweck verwendet.

In diesem Jahr waren sie heiß begehrt, die Plätze beim Kreativmarkt in der Esterauhalle in Holzappel. 43 Aussteller waren da, zur Freude von Sabine Welker, die mit ihrem Team die Ausstellung organisiert.

Seit 2014 ist der Kreativmarkt etabliert.