Franz Kamphaus ist am Montag im Alter von 92 Jahren verstorben - Gedenken an eine große Persönlichkeit der Domstadt Ein Limburger Bischof, der Spuren hinterlässt: Erinnerungen an eine große Persönlichkeit der Domstadt Uwe Röndigs 29.10.2024, 14:57 Uhr

i Franz Kamphaus war ein Mann des Volkes. Die Nähe zu den Menschen war ihm eine Herzensangelegenheit. Das Foto entstand, als er 2007 zur Feier seines silbernen Bischofsjubiläum in den Dom einzog. Dabei wurde er von einer Kindergruppe und Eltern aus dem Taunus freudig begrüßt. Dieter Fluck/Archiv

Alt-Bischof Franz Kamphaus ist tot. In den vergangenen Wochen hatte er schon sehr bewusst auf sein Ende geblickt. Am Montagmorgen verstarb der 92-Jährige. Bischof Georg Bätzing war bei ihm und dankte ihm noch für seinen Dienst. Am Montagnachmittag trafen sich Hunderte Menschen im Limburger Dom zum Gebet, denn dies war seine Kirche. Erinnerungen an einen volksnahen Bischof und große Persönlichkeit Limburgs.

Viele Stunden hat er dort verbracht, im Gebet, in Gottesdiensten, in Begegnungen mit Menschen, die ihm zuhörten und die von ihm eine Botschaft für ihr Leben erwarteten. Jetzt kamen die Menschen im Dom zum gemeinsamen Gebet zusammen. Franz Kamphaus war am Montag kurz vor 6 Uhr in der Früh gestorben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen