Große Trauer in Hahnstätten
Ein Leben für die Gemeinschaft: Oswald Maxeiner ist tot
Oswald Maxeiner ist verstorben.
Oswald Maxeiner ist verstorben.
Rolf Kahl

Sein riesiges ehrenamtliches Engagement für das Gemeinwohl hat Hahnstätten über Jahrzehnte mit geprägt: Die Rede ist von Oswald Maxeiner. Dieser ist kürzlich im Alter von 99 Jahren verstorben.

Lesezeit 3 Minuten
Mit großer Trauer nimmt Hahnstätten Abschied von Oswald Maxeiner, der am Samstag im Alter von 99 Jahren verstorben ist. Mit ihm verliert Hahnstätten eine herausragende Persönlichkeit, einen engagierten Mitbürger und einen Menschen, dessen Wirken über Jahrzehnte hinweg das gesellschaftliche Leben in der Aarregion geprägt hat.
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