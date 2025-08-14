Die Besucher geben sich am Donnerstag die Klinke in die Hand – der beschauliche Blumenladen in der Emser Straße platzte teils aus allen Nähten: Ursula Scheeben-Bothe, Niederlahnsteiner Original und Trägerin des Ehrenamtspreises „Lehner Anker“, wurde 75 Jahre alt – und halb Lahnstein gratulierte. Scheeben-Bothe ist ein echtes Lahnsteiner Original, ihr Blumenhaus Bothe findet sich seit sage und schreibe 55 Jahren in der Niederlahnsteiner Emser Straße: Am 20. März 1970 eröffnete die damals 20-Jährige ihr Geschäft. Seitdem versorgt sie die Bürger täglich mit einer großen Auswahl an Schnittblumen und Pflanzen, genau wie mit Blumenschmuck und -gestecken für die verschiedensten Anlässe.

Ein Ständchen von Tenor Walter Castillo

Beim Besuch unserer Zeitung zeigte sich Scheeben begeistert über die große Gratulantenschar – und davon überzeugt, die Geschichte des Blumenhauses noch möglichst lange weiterzuführen. „Ich möchte noch so lange für meine Kunden da sein, wie mich der da oben lässt“, schmunzelte Scheeben. Die selbstständige Floristin unterstützt seit eh und je Lahnsteiner Vereine unterschiedlichster Couleur, entsprechend groß war am Donnerstag auch die Gratulantenschar. Mit Freunden, Kunden und Bekannten feierte sie ihren Ehrentag in dem beliebten Blumenhaus, sogar ein musikalisches Ständchen wurde geboten: Tenor Walter Castillo war extra angereist und zauberte mit seinem Gesang für ein Lächeln auf die Lippen des Geburtstagskindes.