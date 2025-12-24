Komparse in München Ein Lahnsteiner spielt im „Tatort“ mit Tobias Lui 24.12.2025, 10:00 Uhr

i Ein Lahnsteiner mittendrin: Stefan Mross (2. von rechts) im Kreise der Tatort-Darsteller. Links ist ein weiterer Komparse zu sehen. Susanne Mross

Hautnah an den Schauspielern, hautnah Teil einer Filmproduktion sein – und sogar als Komparse mitzuwirken: Ein Lahnsteiner hat im Münchner Tatort mitgespielt. Ausgestrahlt wird der Film am Zweiten Weihnachtsfeiertag.

Auch wenn es schon eineinhalb Jahr her ist – die Erinnerungen sind noch immer präsent, sagt Stefan Mross. „Es war ein einmaliges Erlebnis“, sagt Mross über das, was er im Sommer 2024 erleben durfte. Mross, der im Nachlassmanagement arbeitet und für die FDP im Stadtrat sitzt, durfte vor die Kamera: „Ich hatte die Gelegenheit, beim Tatort München als Komparse ohne Sprechrolle mitspielen zu dürfen.







