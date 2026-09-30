Vor einem Jahr geriet der Glasfaserausbau in Teilen des Rhein-Lahn-Kreises nach der Insolvenz der Firma Phoenix Engineering ins Stocken. Seitdem läuft die Suche nach einem neuen Generalunternehmer. Über den aktuellen Stand informiert nun die UGG.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Jahr ist es nun her, dass Arbeiter, die im Rhein-Lahn-Kreis Glasfaser verlegten, auf der Straße standen. Ausbleibende Miet- und Lohnzahlungen hatten dafür gesorgt, dass ihnen die Wohnungen gekündigt wurden. Kurz darauf meldete ihr Arbeitgeber, die Phoenix Engineering GmbH aus Köln, Insolvenz an.