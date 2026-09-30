Zwischenstand Rhein-Lahn-Kreis
Ein Jahr nach Glasfaserpleite: Wie weit ist der Ausbau?
Der Glasfaserausbau soll nach der Insolvenz von Phoenix Engineering wieder Fahrt aufnehmen, berichtet die UGG.
Der Glasfaserausbau soll nach der Insolvenz von Phoenix Engineering wieder Fahrt aufnehmen, berichtet die UGG.
Johannes Koenig

Vor einem Jahr geriet der Glasfaserausbau in Teilen des Rhein-Lahn-Kreises nach der Insolvenz der Firma Phoenix Engineering ins Stocken. Seitdem läuft die Suche nach einem neuen Generalunternehmer. Über den aktuellen Stand informiert nun die UGG. 

Lesezeit 2 Minuten
Ein Jahr ist es nun her, dass Arbeiter, die im Rhein-Lahn-Kreis Glasfaser verlegten, auf der Straße standen. Ausbleibende Miet- und Lohnzahlungen hatten dafür gesorgt, dass ihnen die Wohnungen gekündigt wurden. Kurz darauf meldete ihr Arbeitgeber, die Phoenix Engineering GmbH aus Köln, Insolvenz an.
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