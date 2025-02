Karvenal in Burgschwalbach Ein Hauch von Reeperbahn in der Burgblickhalle Christopher Kahl 10.02.2025, 14:00 Uhr

i Marianne Schneider und Beate Bremenkamp besserten auf der Kappensitzung in Burgschwalbach ihre Rentenkasse mit einer Telefonsex-Hotline auf. Christopher Kahl

Ein Hauch von St. Pauli wehte durch die Burgblickhalle in Burgschwalbach, als der Elferrat zur diesjährigen Kappensitzung geladen hatte. Die Zuschauer erwartete ein Abend voller närrischer Höhepunkte und urkomischer Büttenreden.

Wer am Samstagabend die Burgblickhalle betrat, fühlte sich direkt an die Lichtermeile des Rotlichtviertels im Hamburger Stadtteil St. Pauli erinnert. Unter dem diesjährigen Motto „Reeperbahn“ verwandelte sich die festlich geschmückte Burgblickhalle der Palmbachgemeinde in ein funkelndes Vergnügungsviertel voller närrischer Höhepunkte, mitreißender Tänze und urkomischer Büttenreden – gekonnt führte das Präsidentenpaar Nicole Anzalone und Lukas ...

