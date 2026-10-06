Vorgaben für Friedhöfe Ein Handbuch für die Gestaltung von Ruhestätten Andreas Galonska 06.10.2026, 08:00 Uhr

i Die Gestaltung der Friedhöfe in Nassau und in Scheuern ist - genau wie in anderen Gemeinden - in einer Satzung geregelt. Darin sind viele Details zu den Beisetzungen festgehalten worden. Andreas Galonska

Was geht bei einem Urnen- oder einem Erdgrab? Welche Gestaltungen sind erlaubt? Wir schauen in die Friedhofsatzung der Stadt Nassau, in der viele Details für die Beisetzungen geregelt sind.

Ein Gang auf einen Friedhof zeigt, dass bei der Gestaltung von Gedenkstätten viele Varianten möglich sind, von sehr schlicht bis zu äußerst aufwendig. Auch dafür gibt es genaue Vorgaben, die eine Kommune bestimmen kann. Wir blicken exemplarisch in die Friedhofssatzung der Stadt Nassau, die auf 18 Seiten alle Einzelheiten zu den Möglichkeiten von Beisetzungen erläutert.







Artikel teilen

Artikel teilen