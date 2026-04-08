„Tatort“ und mehr: Ein Elfjähriger aus Heistenbach erobert die Leinwand
„Tatort“ und mehr
Ein Elfjähriger aus Heistenbach erobert die Leinwand
Der Limburger Schüler William Kento Vonnemann war schon im „Tatort“ und weiteren Filmen zu sehen. Er erzählt im Gespräch von der Schauspielerei, seiner Familie und der Schule.
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Keine Starallüren – und doch ahnt man ihn schon, den kleinen Star, sobald man den klangvollen Namen hört: William Kento Vonnemann. Der Elfjährige aus Heistenbach ist seit Jahren begeisterter Schauspieler. Begonnen hat er im Alter von fünf Jahren und die Erfahrung merkt man ihm an, lange bevor die Kamera überhaupt läuft.