„Tatort“ und mehr
Ein Elfjähriger aus Heistenbach erobert die Leinwand
Beim Film "Ein Wahnsinnstag" hatte William Kento Vonnemann (links als Fritz) besonders viel Freude. Zu sehen ist Fritz hier mit
Beim Film "Ein Wahnsinnstag" hatte William Kento Vonnemann (links als Fritz) besonders viel Freude. Zu sehen ist Fritz hier mit seiner Mutter Frederike (Mina Tander). Der Film kann aktuell in der Mediathek der ARD angeschaut werden.
ARD Degeto/Martin Rottenkolber

Der Limburger Schüler William Kento Vonnemann war schon im „Tatort“ und weiteren Filmen zu sehen. Er erzählt im Gespräch von der Schauspielerei, seiner Familie und der Schule.

Lesezeit 3 Minuten
Keine Starallüren – und doch ahnt man ihn schon, den kleinen Star, sobald man den klangvollen Namen hört: William Kento Vonnemann. Der Elfjährige aus Heistenbach ist seit Jahren begeisterter Schauspieler. Begonnen hat er im Alter von fünf Jahren und die Erfahrung merkt man ihm an, lange bevor die Kamera überhaupt läuft.

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