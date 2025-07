Die Diezer Altstadt verwandelte sich am Samstag in ein einziges Festivalgelände: Auf drei Bühnen war „Diez ganz Chor“. Das Publikum zeigte sich begeistert.

. Die Grafenstadt erlebte am Samstag ein musikalisches Spektakel der Extraklasse: Bei der zweiten Auflage von „Diez ganz Chor“ verwandelte sich die Altstadt in ein klingendes Festivalgelände – mit drei Bühnen, sechs herausragenden Chören und einem Publikum, das nicht genug bekommen konnte. Veranstaltet vom Kreischorverband Unterlahn in Kooperation mit dem Männerchor Germania Freiendiez, entwickelte sich der Abend im Garten des Hauses Eberhard, in der Stiftskirche und im Innenhof der Jugendherberge zu einem wahren Highlight für Musikliebhaber und Chor-Fans.

Schon im Vorfeld war das Interesse riesig – zu Recht, wie sich zeigen sollte. Denn die Veranstalter hatten sich nicht lumpen lassen: Aus der Region und weit darüber hinaus reisten hochkarätige Chöre an, um ihre Stimmen für ein gemeinsames Ziel zu vereinen – Diez zum Klingen zu bringen! Dies waren der Frauenchor Encantada (Siegerland, Leitung: Kristin Knautz), das Vocalensemble Diez (Leitung: Andreas Sehrbrock), die Voices Rödersheim (Pfalz, Leitung: Johannes Kalpers), der Jugendkammerchor der Singschule Koblenz (Leitung: Juliane Kathary), die Harmonie Bernbach (Vorspessart, Leitung: Matthias Schmidt) sowie der Mitgastgeber Germania Freiendiez (Leitung: Jürgen Faßbender).

Klangvielfalt auf Schritt und Tritt

Von klassischen Chorsätzen über moderne Pop-Arrangements bis hin zu gefühlvollen Gospels und mitreißenden Volksliedern – die musikalische Bandbreite hätte kaum größer sein können in der Diezer Altstadt. Jede Bühne hatte ihren eigenen Charakter, jeder Chor brachte seinen ganz eigenen Stil mit, und doch verband alle der gemeinsame Klanggeist dieses besonderen Abends. Überall summte, klang und vibrierte es. Diez wurde nicht einfach nur „ganz Chor“, Diez wurde ganz Musik.

i Einer der traditionsreichsten Männerchöre im Rhein-Main-Gebiet, der GV Harmonie 1879 Bernbach, trat im historischen Ambiente des Gartens "Haus Eberhard" auf. Rolf Kahl

Der absolute Höhepunkt des Abends war das gemeinsame Abschlusskonzert aller sechs Chöre in der Stiftskirche. Was sich dort entfaltete, war mehr als nur ein Konzert – es war eine emotionale Klangexplosion, ein Gänsehautmoment für alle Anwesenden.

Festival überzeugte musikalisch und menschlich

Die Chöre verschmolzen zu einem einzigen großen Ensemble, voll Leidenschaft und Präzision. Der Applaus: nicht enden wollend. Viele Besucher applaudierten stehend, andere hatten feuchte Augen. Wer dabei war, wird diesen Moment so schnell nicht vergessen.

Der Kreischorverband Unterlahn und der MC Germania Freiendiez haben mit viel Herzblut und Engagement ein Festival auf die Beine gestellt, das nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich überzeugte. „Diez ganz Chor“ hat sich wie schon bei seiner Premiere in die Herzen der Menschen gesungen. Ein Event, das Brücken schlägt – zwischen Generationen, zwischen Musikstilen, zwischen Menschen. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht das letzte Mal war, dass Diez so eindrucksvoll ganz Chor wurde.