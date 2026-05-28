Große Erwartungen im neuen Rathaus von St. Goarshausen: Nach mehr als einem Jahr ohne Bürgermeister bleibt es im Rat beim Punkt der Bürgermeisterwahl plötzlich still. Warum ein möglicher Kandidat kurz vor der Entscheidung keine Unterstützung erhielt.
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Es hätte ein Neustart an neuem Ort werden können: Erstmals kamen die Ratsmitglieder am Mittwochabend im neuen, frisch sanierten Rathaus, dem alten Bahnhof in St. Goarshausen, zur Ratssitzung zusammen. Und nach mehr als einem Jahr ohne Bürgermeister stand nicht nur die Bürgermeisterwahl turnusmäßig auf der Tagesordnung.