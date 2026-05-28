Wahl in St. Goarshausen
Ein Bürgermeisterkandidat – und keiner will ihn wählen
Die Wahl eines neuen Bürgermeisters stand auf der Tagesordnung im Stadtrat St. Goarshausen.
Die Wahl eines neuen Bürgermeisters stand auf der Tagesordnung im Stadtrat St. Goarshausen.
Mira Zwick

Große Erwartungen im neuen Rathaus von St. Goarshausen: Nach mehr als einem Jahr ohne Bürgermeister bleibt es im Rat beim Punkt der Bürgermeisterwahl plötzlich still. Warum ein möglicher Kandidat kurz vor der Entscheidung keine Unterstützung erhielt.

Lesezeit 2 Minuten
Es hätte ein Neustart an neuem Ort werden können: Erstmals kamen die Ratsmitglieder am Mittwochabend im neuen, frisch sanierten Rathaus, dem alten Bahnhof in St. Goarshausen, zur Ratssitzung zusammen. Und nach mehr als einem Jahr ohne Bürgermeister stand nicht nur die Bürgermeisterwahl turnusmäßig auf der Tagesordnung.

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