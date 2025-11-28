Ein betreuter Taubenschlag für Bad Ems 

Tauben mögen putzig anzuschauen sein, aber ganz unproblematisch sind die Vögel nicht. Zu viele der Tiere können schädlich sein. Um einem möglichen Taubenproblem in Bad Ems zu begegnen, wird an diesem Samstag ein neues Projekt vorgestellt.
Am Samstag, 29. November, wird um 14.30 Uhr auf der Liegewiese an der St.-Martins-Kirche in Bad Ems der neue betreute Taubenschlag offiziell seiner Bestimmung übergeben. Initiatorin Lydia Lehmann möchte das Projekt damit der Öffentlichkeit vorstellen sowie Spendern, Sponsoren und den ehrenamtlichen Helfern danken.