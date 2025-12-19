Stadt in die Zukunft führen Ein Aufzug für Braubachs Bahnhof und was noch so kommt Mira Zwick 19.12.2025, 18:00 Uhr

Braubach startet mit roten Zahlen in die kommenden Jahre. Dennoch plant der Stadtrat große und wichtige Projekte für die Zukunft der Stadt. Lob gab es von den Fraktionen fürs gute Miteinander, Kritik ging ans Land.

Wein und Rosenstadt hin oder her: Um Braubachs Finanzen sieht es entgegen der allsommerlichen Blütenbracht in den Rheinanlagen wahrlich nicht rosig aus. Im Ergebnishaushalt der Stadt klafft nächstes Jahr ein Loch von rund 290.000 Euro. Doch für Stadtbürgermeister Günter Goß und die Ratsmitglieder kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.







