Miehlen. „Stellt auf den Baum aus Waldeshöh' und lasst ihn hoch gen Himmel ragen, Sinnbild der Freude soll er Miehlen sein in diesen festlich frohen Tagen!“ Mit kräftiger Stimme ließ Leon Stötzer in diesem Jahr den Miehlener Kerbespruch auf der Rathausbrücke ertönen. Gleich darauf fragte er die 14 anderen jungen Frauen und Männer, die in diesem Jahr die Kerbejugend bilden, wem die Kerb gehört. „Uus!“ schallte es ihm lautstark von den 18-Jährigen entgegen.