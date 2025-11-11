Eigeninteresse? Bürgerinitiative weist Kritik zurück

Eigeninteresse? Oder bloß das Wohl aller Lahnsteiner im Blick? Die Sprecher der Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ wehren sich gegen Kritik und nennen Gründe für ihren Kampf gegen die aktuelle Verkehrsführung in Oberlahnstein.
Seit Monaten kämpft die Bürgerinitiative „Zurück zur alten Verkehrsführung“ für das Aus der Ringlösung in Lahnstein: Durch die Konzentration des Durchgangsverkehrs auf Ostallee, Nordallee, Adolfstraße und Burgstraße sieht man eine übergroße Belastung für diese und andere Bereiche.