Verkehr in Lahnstein Eigeninteresse? Bürgerinitiative weist Kritik zurück 11.11.2025, 06:00 Uhr

i Die Ringlösung - die Aufnahme zeigt die Einmündung von der Burgstraße in die Ostallee - darf keine Dauerlösung sein, fordert die Bürgerintiative "Zurück zur alten Verkehsführung". Tobias Lui

Eigeninteresse? Oder bloß das Wohl aller Lahnsteiner im Blick? Die Sprecher der Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ wehren sich gegen Kritik und nennen Gründe für ihren Kampf gegen die aktuelle Verkehrsführung in Oberlahnstein.

Seit Monaten kämpft die Bürgerinitiative „Zurück zur alten Verkehrsführung“ für das Aus der Ringlösung in Lahnstein: Durch die Konzentration des Durchgangsverkehrs auf Ostallee, Nordallee, Adolfstraße und Burgstraße sieht man eine übergroße Belastung für diese und andere Bereiche.







Artikel teilen

Artikel teilen