Früh sind sie dran, die Narren in Niederlahnstein. Der Carneval-Verein (NCV) hat die heiße Phase des Faschings eröffnet.
Lesezeit 3 Minuten
Die Session kann es wohl gar nicht abwarten. Beim Niederlahnsteiner Carneval-Verein (NCV) jedenfalls ist sie zwei Tage vor dem Knutfest – jenem Zeitpunkt also, an dem die Skandinavier ihre Weihnachtsbäume verabschieden – an den Start gegangen. „Da springt man eigentlich noch von Neujahrsempfang zu Neujahrsempfang“, räumte NCV-Sitzungspräsident Günter Groß, der gemeinsam mit der Ersten NCV-Vorsitzenden Lisa Halbig gewohnt locker-flockig durchs ...