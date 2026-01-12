Lahnsteins Ex-OB in der Bütt Ehrenelferrat 1999 muss in Niederlahnstein noch mal ran Ulrike Bletzer 12.01.2026, 16:00 Uhr

i Soeben wurde Stefan Mross (Mitte, im schwarzen Anzug) zum Ehrenelferrat des Niederlahnsteiner Carneval-Vereins (NCV) ernannt. Mit ihm freuen sich außer der Ersten NCV-Vorsitzenden Lisa Halbig (direkt neben ihm, von rechts) NCV-Sitzungspräsident Günter Groß und dem Zweiten NCV-Vorsitzenden Michael Güls auch die anwesenden Ehrenelferräte der Vorjahre, die sich für das Gruppenfoto mit dazugesellen. Bletzer Ulrike

Früh sind sie dran, die Narren in Niederlahnstein. Der Carneval-Verein (NCV) hat die heiße Phase des Faschings eröffnet.

Die Session kann es wohl gar nicht abwarten. Beim Niederlahnsteiner Carneval-Verein (NCV) jedenfalls ist sie zwei Tage vor dem Knutfest – jenem Zeitpunkt also, an dem die Skandinavier ihre Weihnachtsbäume verabschieden – an den Start gegangen. „Da springt man eigentlich noch von Neujahrsempfang zu Neujahrsempfang“, räumte NCV-Sitzungspräsident Günter Groß, der gemeinsam mit der Ersten NCV-Vorsitzenden Lisa Halbig gewohnt locker-flockig durchs ...







Artikel teilen

Artikel teilen