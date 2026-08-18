In guten und in schlechten Zeiten, in Krankheit und Gesundheit: Ein solches Eheversprechen gaben sich Margaretha und Edwin Reusch aus Attenhausen vor genau 65 Jahren. Heute blicken sie zum besonderen Jubiläum auf ihre gemeinsame Zeit zurück.
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Das wird ein Fest. Wenn Margaretha (84) und Edwin (88) Reusch aus Attenhausen am 18. August ihre Eiserne Hochzeit begehen, feiern vier Kinder, zehn Enkel, acht Urenkel und viele weitere Gäste mit. Die beiden sind nun seit 65 Jahren verheiratet.Das Jubelpaar kennt sich von Kindesbeinen an.