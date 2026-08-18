Seit 65 Jahren innig vereint
Ehepaar Reusch aus Attenhausen feiert Eiserne Hochzeit
Sie sind seit 65 Jahren verheiratet. Am 18. August feiern Margaretha und Edwin Reusch aus Attenhausen mit einer großen Familie d
Sie sind seit 65 Jahren verheiratet. Am 18. August feiern Margaretha und Edwin Reusch aus Attenhausen mit einer großen Familie das Fest der Eisernen Hochzeit.
Christine Vary

In guten und in schlechten Zeiten, in Krankheit und Gesundheit: Ein solches Eheversprechen gaben sich Margaretha und Edwin Reusch aus Attenhausen vor genau 65 Jahren. Heute blicken sie zum besonderen Jubiläum auf ihre gemeinsame Zeit zurück.

Lesezeit 2 Minuten
Das wird ein Fest. Wenn Margaretha (84) und Edwin (88) Reusch aus Attenhausen am 18. August ihre Eiserne Hochzeit begehen, feiern vier Kinder, zehn Enkel, acht Urenkel und viele weitere Gäste mit. Die beiden sind nun seit 65 Jahren verheiratet.Das Jubelpaar kennt sich von Kindesbeinen an.
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