Verschiedene Bauprojekte
Ehemaliges Krankenhaus Lahnstein: Träger ist zufrieden
Kein Krankenhaus mehr, aber Medizin spielt weiterhin die Hauptrolle: das St.-Elisabeth in Lahnstein.
Kein Krankenhaus mehr, aber Medizin spielt weiterhin die Hauptrolle: das St.-Elisabeth in Lahnstein.
Tobias Lui

Zum 1. März 2024 haben die Barmherzigen Brüder Trier mit der Übernahme des St. Elisabeth Krankenhauses Lahnstein die psychiatrische Pflichtversorgung des Rhein-Lahn-Kreises übernommen. Wie steht man heute wirtschaftlich?

Lesezeit 3 Minuten
Wie schnell die Zeit vergeht: Schon fast zweieinhalb Jahre ist es her, dass das Lahnsteiner St.-Elisabeth-Krankenhaus und dessen Betreiber, der katholische Elisabeth Vinzenz Verbund (EVV), Insolvenz angemeldet hat. Nicht nur knapp 200 gekündigte Mitarbeiter standen unter Schock, die ganze Region war getroffen.

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