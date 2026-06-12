Verschiedene Bauprojekte Ehemaliges Krankenhaus Lahnstein: Träger ist zufrieden Tobias Lui 12.06.2026, 06:00 Uhr

i Kein Krankenhaus mehr, aber Medizin spielt weiterhin die Hauptrolle: das St.-Elisabeth in Lahnstein. Tobias Lui

Zum 1. März 2024 haben die Barmherzigen Brüder Trier mit der Übernahme des St. Elisabeth Krankenhauses Lahnstein die psychiatrische Pflichtversorgung des Rhein-Lahn-Kreises übernommen. Wie steht man heute wirtschaftlich?

Wie schnell die Zeit vergeht: Schon fast zweieinhalb Jahre ist es her, dass das Lahnsteiner St.-Elisabeth-Krankenhaus und dessen Betreiber, der katholische Elisabeth Vinzenz Verbund (EVV), Insolvenz angemeldet hat. Nicht nur knapp 200 gekündigte Mitarbeiter standen unter Schock, die ganze Region war getroffen.







Artikel teilen

Artikel teilen