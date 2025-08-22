Geriatrie ist die Lehre von Krankheiten des alternden Menschen, jener Zweig der Medizin, der sich mit den psychologischen, sozialen, präventiven, klinischen und therapeutischen Belangen der Älteren befasst. In Lahnstein soll ein Zentrum entstehen.

Das Gesundheitswesen steckt in der Krise, mehr und mehr kleine Krankenhäuser sind in den vergangenen Jahren in die Insolvenz gegangen. Der Rhein-Lahn-Kreis war gleich mehrfach betroffen: Zunächst wurde die Paracelsus-Klinik in Bad Ems geschlossen, Anfang 2024 dann verkündete der damalige Träger, der katholische Elisabeth-Vinzenz-Verbund, das Aus für das St.-Elisabeth-Krankenhauses in Lahnstein. Ein Schock für die Region. Seither überlegt der neue Träger – die Barmherzigen Brüder Trier (BBT) –, wie die weiträumigen Räumlichkeiten in der Ostallee weiter genutzt werden sollen. Nun sind hier Entscheidungen gefallen: Die Psychiatrie wird erweitert.

Schock im März 2024: Mitarbeiter erhalten die Kündigung

Rückblick ins Jahr 2024: 190 der 330 Mitarbeiter erhalten vom alten Träger zum 1. März die Kündigung. Ein echter Schock, denn die alte Geschäftsführung um den Interimsgeschäftsführer Claudius-David Walker und den Generalbevollmächtigten Moritz Handrup hatte über Monate für eine Zukunft des Krankenhauses in der altersmedizinischen Basisversorgung mit psychiatrischem Schwerpunkt geworben. Auch den Mitarbeitern wurde stets signalisiert, es gehe weiter. Doch der Elisabeth-Vinzenz-Verbund aus Berlin wollte diesen Weg nicht mitgehen und zog die Reißleine.

Am Ende eines turbulenten Bieterverfahrens setzte sich die BBT-Gruppe aus Trier durch. Man übernahm die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie einschließlich der psychiatrischen Tagesklinik, der psychiatrischen Institutsambulanz sowie alle Pflegeschüler des St.-Elisabeth-Krankenhauses.

Gespräche mit Kostenträgern und dem Land

Damit – zunächst das Wichtigste aus Kreissicht – war zumindest die psychiatrische Versorgung des Rhein-Lahn-Kreises sichergestellt. Offen blieb Mitte des Vorjahres, was der neue Träger, hinter dem rund 100 Einrichtungen und 15.000 Mitarbeiter stehen, mit den Stockwerken drei bis sechs, in der sich bisher Abteilungen wie Innere Medizin, Kurzzeitpflege, Orthopädie oder HNO befanden, vorhat. Man kündigte an, gemeinsam mit Kostenträgern und Ministerium ein Konzept zu entwickeln, wie die Zukunft am Standort Lahnstein konkret aussehen könnte.

Zukunftsperspektive in der Altersmedizin

Etwas mehr als ein Jahr später scheint klar: Die Zukunft in Lahnstein soll in einer altersmedizinischen Basisversorgung mit psychiatrischem Schwerpunkt liegen. Ähnlich also, wie dies Interimsgeschäftsführer Walker vorhatte, aber vom damaligen Träger ausgebremst wurde. Bei der BBT-Gruppe sieht man in der Geriatrie, auch Altersmedizin genannt, die Zukunftsperspektive für den Standort Lahnstein. „Der Bedarf in diesem Bereich wird immer größer“, sagt auch Esther Jacobi, die seit dem 1. Juli die Position der Ärztlichen Direktorin und Chefärztin der psychiatrischen Fachkliniken in Saffig und Lahnstein übernommen hat. Beide Häuser gehören zur BBT-Gruppe. Jacobi folgte auf Privatdozent Arian Mobascher, der das Unternehmen im Sommer verlassen hat. „Es gibt mehr und mehr ältere Menschen, entsprechend verändern sich auch medizinische Bedürfnisse.“

i Blicken optimistisch auf die Entwicklung in Lahnstein (von links): Chefärztin Esther Jacobi und die kaufmännische Direktorin Sabine Saal. Tobias Lui

Auch Krankenkassen und Land sehen dies offenbar so. Zumindest habe man eine Übereinkunft erzielt, die Psychiatrie auszubauen, ergänzt Sabine Saal , die kaufmännische Direktorin am St. Elisabeth. In den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren soll die Zahl der stationären Betten von 60 auf 80 erhöht werden, außerdem steigt die Zahl der Plätze in der psychiatrischen Tagesklinik auf 30 (bislang sind es 20). Die Erweiterung wird zu Teilen vom Land finanziert – wie hoch die Förderung ist, steht noch nicht fest. Vor einer Umsetzung sind noch umfangreiche Umbauarbeiten im dritten und vierten Stockwerk nötig, betonen Jacobi wie Saal. Ist der Umbau erfolgt, stehen „nur“ noch die Etagen fünf und sechs sowie das Erdgeschoss leer. Arztpraxen, medizinische Versorgungszentren, Pflegeeinrichtungen, ambulante Operationen – vieles aus dem Gesundheitssektor scheint hier denkbar, betont die kaufmännische Direktorin. „Auch hier lassen wir uns Zeit und wollen zukunftsfähige Lösungen.“ So wie in dem Verwaltungstrakt des ehemaligen Krankenhauses, der heute ein Wohnheim für den Pflegecampus Koblenz ist.