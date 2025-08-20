Beim Tanzen auf dem Hahnstätter Markt hat es gefunkt: Das Ehepaar Gerd und Doris Hillingshäuser ist seit nunmehr 60 Jahren verheiratet. Was das Paar aneinnder fand und findet.

Gerd und Doris Hillingshäuser sind seit 60 Jahren verheiratet. Sie haben zwei Töchter, fünf Enkel und zwei Urenkel. Am Mittwoch, 20. August, feiern sie ihre Diamantene Hochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden 1961 auf dem Hahnstätter Markt. „Wir haben zusammen getanzt“, erinnert sich der heute 83-Jährige. Später habe er sie nach Hause gefahren, ergänzt sie.

Nur die Bundeswehr trennte die beiden zeitweise

Nach diesem Abend haben sich die beiden noch ein paar Mal getroffen, bevor er am 1. Oktober 1961 seinen Wehrdienst antreten musste. In der Anfangszeit sei er in Gießen stationiert gewesen und durfte noch nicht nach Hause. Erst als er nach Koblenz kam, durfte der gelernte Schlosser alle drei Wochen am Wochenende nach Hause fahren und konnte sich dann auch mit Doris treffen. Vier Jahre später, am 20. August 1965, heirateten sie in der Kirche in Altendiez.

Nach der Hochzeit zog das frisch vermählte Paar in das Haus des Großvaters in Freiendiez, wo sie auch heute noch wohnen. Das Haus sei schon immer ein Mehrgenerationenhaus gewesen. Nach dem Tod der Großeltern zogen die Eltern ein. Jetzt wohnen eine Tochter und eine Enkeltochter im dreistöckigen Wohnhaus. 1969 wechselte Gerd Hillingshäuser, der in einem Betrieb in Diez arbeitete, zur Deutschen Bahn und blieb dort bis zur Rente. Doris war im Haushalt eines Arztes tätig.

Enkelin lobt die Kochkünste von Doris Hillingshäuser

Was ist das Geheimnis ihrer langen Ehe? „Das Leben war nicht jeden Tag Sonnenschein, aber wir sind nie in Streit ins Bett gegangen“, erzählt die 82-Jährige. Beide sind sehr gesellige Menschen, die sich gerne mit Freunden und Familie treffen oder sie in ihrem Haus begrüßen. „Weil du so lecker kochst“ sagt die Enkelin, die im Erdgeschoss wohnt und das Interview mit unserer Zeitung begleitet. „Das macht uns Spaß“, ergänzt Doris Hillingshäuser.

Auf die Frage, was ihr an ihm gefallen hat, antwortet sie, dass sie das heute nicht mehr sagen kann. Sie wüsste es nicht mehr. Er aber weiß genau, was ihm an ihr gefallen hat. „Sie war nett, hat mir gut gefallen und da war es um mich geschehen“, erinnert sich der 83-Jährige. Er schaut seine Frau an und lacht. Sein Lachen ist ansteckend und herzlich. Sie dagegen ist zurückhaltender und bescheidener.

Die Familie hat für Doris und Gerd Hillingshäuser einen hohen Stellenwert. Ein gutes Beispiel ist die Unterstützung für die Tochter, die mit ihrem Mann zusammen ein Weingut am Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg betreibt. Dort half die heute 82-Jährige 25 Jahre lang aus. Ihr Mann war für Reparaturarbeiten verantwortlich.

Gerd Hillingshäuser hat den günen Daumen

Heute genießen beide ihren Ruhestand. Sie lieber ruhig zu Hause und er gerne im Garten, wo er, nach ihrer Aussage, jeden Fleck Erde bepflanzt.

Zufrieden blicken sie auf ihr Leben zurück. „Wir hatten alles, was wir brauchten, und was wir nicht hatten, haben wir auch nicht gebraucht“, erklärt Gerd Hillingshäuser. Seine Frau fügt hinzu: „Wir hatten eine verhältnismäßig gute Zeit, auch wenn es manchmal finanziell etwas geklemmt hat.“ Für die Zukunft wünschen sich beide Gesundheit und, so Gott will, noch ein paar Jahre.