Vor dem Landgericht läuft die Berufung gegen das Urteil eines Mannes, der seine Frau misshandelt haben soll – und zwar mit Schlägen mit Kabeln und der Faust.
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Gewalt in der Ehe bleibt meistens unter der sprichwörtlichen Decke. Nicht so in einem Fall, der sich überwiegend in einer Limburger Wohnung abgespielt hat: Vor dem Landgericht sitzt derzeit ein 41-jähriger Finanzbuchhalter, der seine Ehefrau zwischen April und Oktober 2022 mit Kabeln ausgepeitscht, geschlagen, gedemütigt und womöglich auch vergewaltigt haben soll.