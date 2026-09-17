Prozess in Limburg Ehefrau mit Kabeln ausgepeitscht und geschlagen? Rolf Goeckel 17.09.2026, 16:00 Uhr

i Das Limburger Landgericht muss derzeit einen Berufungsfall prüfen, bei dem einem Mann vorgeworfen wird, seine Frau mit Kabeln ausgepeitscht zu haben. Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Vor dem Landgericht läuft die Berufung gegen das Urteil eines Mannes, der seine Frau misshandelt haben soll – und zwar mit Schlägen mit Kabeln und der Faust.

Gewalt in der Ehe bleibt meistens unter der sprichwörtlichen Decke. Nicht so in einem Fall, der sich überwiegend in einer Limburger Wohnung abgespielt hat: Vor dem Landgericht sitzt derzeit ein 41-jähriger Finanzbuchhalter, der seine Ehefrau zwischen April und Oktober 2022 mit Kabeln ausgepeitscht, geschlagen, gedemütigt und womöglich auch vergewaltigt haben soll.







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